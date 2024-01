Alors que trois matchs de la 15e journée de la Ligue 1 Mobilis professionnelle se déroulaient, hier, au moment où on mettait sous presse, aujourd’hui, la LFP a programmé quatre autres matchs, dont le choc prévu au stade du 20 -Août d’Alger entre le CR Belouizdad et la JS Saoura (les deux clubs partagent la 5e place avec 22 points chacun). Le vainqueur, si vainqueur il y aurait, se hisserait un peu plus haut dans la hiérarchie en se rapprochant du leader, le MC Alger. Encore faut-il rappeler que le leader compte 10 points de plus que les trois poursuivants immédiats qui sont, le PAC, l’USMA et l’USMK. Pour le choc d’aujourd’hui, entre le CRB et la JSS, il y a lieu de noter que le Chabab qui peine à arracher un succès, semble décidé, à mettre fin à ce manque de réalisme pour améliorer son classement, surtout qu’on se trouve justement dans ce début de la phase retour décisive. Et d’aucuns savent qu’il faut engranger le plus de points dès ce début de phase décisive pour éviter de se compliquer la tâche. Surtout que le Chabab est le champion en titre et que ses fans les «Fanatics Reads » se mobilisent toujours pour rejoindre les tribunes afin d’encourager leurs joueurs pour garder ce titre et montrer que le Chabab mérite bien ce titre de champion. De son côté, la JS Saoura, joue mieux hors de ses bases, car, elle évolue sans pression du public local. Les gars de Béchar vise le même objectif que leur adversaire du jour, à savoir gagner pour se hisser encore plus en haut du tableau et pourquoi pas jouer les premiers rôles. Donc la pression est sur les joueurs du CRB qui doivent mettre fin à ces trois matchs sans victoire. D’ailleurs le coach Paqueta booste ses joueurs à plus d’efforts, tout en leur rappelant qu’ils doivent jouer la Ligue des Champions et que « ce n’est pas avec cette ligne d’attaque qu’on pourrait arracher le trophée continental ». Or, il se trouve que même la Saoura veut renouer avec une participation continentale et doit donc s’y mettre également dès aujourd’hui. Par ailleurs, en dehors des équipes en bas du tableau qui doivent multiplier les efforts pour améliorer leur position respective, il faut surtout voir du côté des rencontres entre clubs du milieu de tableau. Et là, l’US Biskra (10e) reçoit la coriace formation de l’ASO Chlef (15e) pour s’éloigner de la zone dangereuse. Mais, les gars de Chlef joueront sans pression hors de leur base, ce qui leur permettrait donc de réaliser un bon résultat devant une équipe locale où la pression risque de jouer un mauvais tour aux joueurs moins bien préparés sur le plan psychologique. Ceci dit, il faut aussi noter que pour sa part, la JS Kabylie (9e/19 pts) dont l’entraîneur est parti, devra gagner son match à domicile devant la lanterne rouge US Souf (16e/4 pts). Mais, attention, les Soufis peuvent aussi, saisir l’occasion de la mauvaise passe que traverse la JSK pour bien réagir en tentant de réaliser un bon match dans cette première rencontre de la phase retour décisive, afin de s’extirper de cette zone des relégables, d’autant que statistiquement, c’est une mission bien réalisable… Les Kabyles sont donc bien avertis avant de rencontrer cette formation de Souf qui, pour ainsi dire, ne cherche qu’à ne plus être ridicule… De son côté, l’ES Ben Aknoun, dont la bonne lancée a été freinée dernièrement par l’USM Alger, devrait aussi saisir l’occasion de jouer à domicile face au MC El Bayadh (11e avec 17 points), pour bien se relancer dans la course au maintien.