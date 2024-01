Le derby algérois tant attendu entre le CR Belouizdad et le MC Alger, disputé, dimanche soir, au stade du 5- Juillet, a déçu, non seulement, les supporters des deux clubs algérois, mais également, les fans du beau football qui ont suivi le match, soit dans les tribunes, soit sur le petit écran.

Pourtant, tout était réuni pour faire de ces retrouvailles, entre voisins, une grande fête avec des tribunes bondées de tifos des deux formations, et des fumigènes, en sus, bien que ceux-ci soient interdits.

Mais, cela n'a pas empêché les «débrouillards» de les faire entrer et d'en «garnir» les gradins, avant de les jeter sur la pelouse du stade.

Pour revenir au déroulement de cette rencontre à mettre vite aux oubliettes, le CR Belouizdad débute bien la partie en ratant quelques occasions de but, mais pas très nettes. Pendant ce temps, les joueurs du Mouloudia d'Alger se contentaient de contrôler la situation et fermaient toutes les issues aux attaquants des Rouge et Blanc.

Le jeu devient viril et c'est ainsi que l'arbitre de la rencontre a dû intervenir à plusieurs reprises, allant jusqu'à distribuer pas moins de trois cartons jaunes, en première mi-temps qui se terminera sur un score vierge de zéro à zéro, reflétant parfaitement le «non- match» des deux formations.

En seconde mi-temps, ce sont les joueurs du Mouloudia Club d'Alger qui font le jeu, mais, sans toutefois concrétiser, eux aussi, les quelques occasions de buts qu'ils se sont procurées.

Le jeu se concentrera dans le milieu du terrain où se rassemblaient tous les joueurs courant dans tous les sens derrière ce ballon qu'aucune des deux équipes n'a pensé à maîtriser de la meilleure façon pour bien construire ses attaques et surtout les concrétiser, afin de donner du bonheur aux fidèles supporters des deux camps, venus en nombre appréciable, soutenir leurs favoris. Et au fil des minutes, le rythme de la partie baissa et les joueurs semblaient se contenter de ce nul, pour ne point décevoir leurs fans respectifs. Aucune des deux équipes n'a vraiment osé ouvrir le jeu de peur d'encaisser et de subir le diktat de l'autre qui devait préserver son acquis. Et en dépit des changements effectués par les deux coachs, le résultat est resté tel qu'il l'a été au début de la partie. Ce résultat nul montre bien la peur des joueurs qui a pesé énormément sur leur moral au point de pousser un grand ouf de soulagement au coup de sifflet final de l'arbitre. Ce résultat semblait bien arranger les joueurs, mais pas du tout leurs fans qui leur ont même montré leur désapprobation. À la suite de ce nul, le MC Alger, reste toujours leader avec un total de 30 points, alors que le CR Belouizdad, partage la 4e position avec le CS Constantine et le Paradou AC, sur un total de 20 points chacun. Pour rappel, le Chabab de Belouizdad, compte pas moins de 3 matchs en retard et semble toujours en course pour défendre son titre de champion.