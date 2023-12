C'est incontestablement l'affiche de cette 11e journée. Le derby algérois qui ne manquera pas de drainer la foule des grands jours au stade du 5-Juillet, s'annonce palpitant eu égard aux positions des deux ténors au classement.

Théoriquement, les faveurs des pronostics vont vers le Mouloudia Club d'Alger qui occupe actuellement la première place du classement de la Ligue 1 Mobilis, avec aussi une armada des joueurs chevronnés, constituant l'effectif très riche des Vert et Rouge, à l'image de Benlamri, Abdellaoui, et Belaïli, libéré par Belamdi pour participer à ce derby. Seulement voilà, dans un match à haute tension comme celui- là, on ne peut jurer de rien. Surtout pas, entre deux voisins qui se connaissent parfaitement.

Benkhemassa le grand absent, Litim de retour

En évoquant l'effectif de l'équipe, il est très important de signaler que le coach du doyen des clubs algériens, Patrice Beaumelle enregistre quelques défections, dont le milieu de terrain Mohamed Benkhemassa, qui sera officiellement absent de ce derby. Celui-ci souffre toujours de sa déchirure à la cuisse qui doit l'éloigner de la compétition pour quelque temps. Par ailleurs, le jeune gardien de but espoir du Mouloudia d'Alger, Abdelatif Ramdane, qui s'est blessé récemment lors du stage effectué avec la sélection olympique, la semaine passée, n'est pas encore remis à cent pour cent et le coach le laissera donc hors de ce derby. Beaumelle a d'ailleurs bien préparé, l'autre portier mouloudéen, Oussama Litim, qui devrait effectuer son grand retour pour ce grand derby face à l'USM Alger.

Zograna, l'atout du milieu de terrain

Concernant l'absence de Benkhemassa, le coach du MCA, Patrice Beaumelle, a déjà préparé son remplaçant pour ce derby, à savoir son coéquipier, l'Ivoirien Mohamed Zograna. L'entraîneur du MCA eu une discussion avec son joueur et l'a d'ailleurs motivé à donner le meilleur de lui-même : «Tu dois jouer ce derby à 200%, car si on gagne la bataille du milieu du terrain, on gagnera automatiquement le match», a déclaré Beaumelle à son milieu de terrain.

Il y a aussi une autre alternative au milieu de terrain. Il s'agit de Badreddine Touki qui, lui aussi, pourrait remplacer Benkhemassa. Et ce dernier déclare d'ailleurs que «Je suis prêt. Coach, ajoutera-t-il, je ferai tout pour sortir le meilleur match possible.» C'est l'échange que le joueur du Mouloudia a eu avec son entraîneur, lors de la dernière séance d'entraînement avant ce derby algérois.

Les Usmistes sont aussi amoindris

Côté USM Alger, le coach Juan Carlos Garrido est tout heureux de retrouver ses joueurs, Chita et Merili, mais il y a aussi Benzaza qui revient de blessure et qui veut vraiment jouer ce derby. Mais, son coach est en train de voir avec le staff médical pour tenter de l'intégrer dans ce derby. Il faudrait donc attendre d'ici à jeudi prochain pour trancher sur la possibilité que celui-ci puisse participer à ce «choc» entre voisins ou pas. De plus, il y a le cas du capitaine des Rouge et Noir, Zineddine Belaïd qui souffre du dos et qui risque lui aussi de rater ce derby. Le capitaine d'équipe des Usmistes, ne devrait pas prendre de risques, sauf s'il est complètement remis de ses douleurs au dos. Le joueur s'entraîne d'ailleurs en solo et se contente de quelques exercices techniques et tactiques avec le groupe dans l'espoir de figurer dans l'effectif demain et pouvoir donner main forte à ses équipiers le jour du match. Quant à Benzaza, sa participation pour le derby sera très compliquée compte tenu de sa blessure.

Garrido met en garde ses joueurs

Après avoir visionné le Mouloudia d'Alger à plusieurs reprises, le coach de l'USM Alger Garrido qui s'est rendu compte du potentiel offensif des Vert et Rouge, a bien averti ses défenseurs en les mettant en garde contre les attaquants du MCA, «qui sont capables de marquer à n'importe quel moment du match». Il espère que sa défense serait à la hauteur comme elle l'a fait jusque-là, et en même temps, il mise sur les attaquants pour marquer et ainsi tenter de remporter ce derby. Il faut dire que si en coupe d'Afrique ils n'encaissent pas de buts, il reste qu'en championnat, les Rouge et Noir ont toujours montré une certaine fragilité derrière, parfois préjudiciable avec des conséquences directes sur le résultat des matchs.