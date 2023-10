Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi poursuit sa série de réunions avec les responsables et acteurs du football national. C’est ainsi qu’il s’est réuni, lundi dernier, au siège de l’instance fédérale à Dély Ibrahim, avec les présidents des Ligues régionales, en présence du directeur technique national (DTN), Ameur MansouL et du directeur technique national de l’arbitrage (Dtna), Mehdi Abid Charef. Cette rencontre de coordination a, en outre permis au président de la FAF d’évaluer la situation relative au démarrage de la saison sportive 2023-2024, au niveau de chaque ligue régionale de football, à travers les rapports présentés, en saluant les efforts consentis par ces mêmes ligues dans le traitement des contraintes liées à l’engagement des clubs, et de l’intérêt accordé pour que la pratique du football demeure l’axe central et primordial de l’action de la fédération. En ce qui concerne la situation conflictuelle au sein de la ligue régionale d’Oran, il a été décidé de mettre en place un directoire pour gérer les affaires de cette ligue régionale. « En ce qui concerne la situation conflictuelle au sein de la ligue régionale d’Oran, il a été décidé de mettre en place un directoire, après consultation du comité d’urgence de la FAF », a indiqué la première instance footballistique nationale sur son site électronique officiel, à l’issue d’une réunion que son président Walid Sadi a tenue, lundi, avec les présidents des ligues régionales. Le directoire aura pour mission essentielle, «d’assurer la stabilité de la structure, le démarrage du championnat et la préparation des élections pour le reste du mandat », explique-t-on. Cette structure est présidée par Dr Yacine Benhamza, également président de la ligue régionale de football de Saïda, qui sera assisté de Mustapha Okbani et Djamel Zerhouni, en qualité de vice-présidents, alors que Miloud Mekali a été désigné au poste de secrétaire général, précise-t-on de même source. La ligue régionale d’Oran est sans président depuis la démission, le 12 juillet dernier, de Mohamed Bensekrane. Ce dernier avait occupé ce poste pendant près de 30 ans avant de jeter l’éponge pour des raisons de santé, rappelle-t-on. Par ailleurs, la question de l’accession et de la rétrogradation, au niveau des ligues, dont les championnats ne dépassant pas vingt journées, a été longuement débattue, en raison des dysfonctionnements cumulés ces dernières années. À ce sujet, il a été recommandé aux ligues régionales d’adapter leurs systèmes d’accession et de rétrogradation, en tenant compte des particularités de chaque région. Le président de la FAF a saisi l’occasion de cette rencontre pour exiger davantage d’efforts en matière de gouvernance des ligues et des actions de rapprochement effectif avec les structures de base ainsi que d’assurer une meilleure coordination. Les présidents des ligues régionales de football ont salué, pour leur part, les efforts favorisant la communication entre les acteurs du football amateur, prônés par Walid Sadi depuis son élection à la tête de la Fédération algérienne de football.