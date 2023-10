La victoire sans forcer du PSG à Rennes dimanche (3-1) n'a pas levé les doutes sur une inconnue: l'état de forme de Kylian Mbappé, auteur d'un match anonyme, loin de son début de saison flamboyant. Avec huit buts en cinq matchs, l'attaquant parisien avait rapidement fait oublier les remous d'un été agité autour de sa prolongation de contrat, un feuilleton qui avait perturbé la préparation estivale du PSG. Mais depuis quelques semaines, les questions resurgissent autour de l'attaquant, muet depuis quatre rencontres face aux cages. De retour après une blessure à une cheville contractée courant septembre contre l'Olympique de Marseille, la star parisienne de 24 ans est notamment apparue loin de son meilleur niveau lors du piteux match nul contre la lanterne rouge clermontoise (0-0), certes pas aidé par une pelouse médiocre. «Fantomatique», «transparent»: les commentaires ont plu quelques jours plus tard sur la performance de Mbappé à Newcastle, lors de la débâcle parisienne (4-1) mercredi en Ligue des Champions. Les statistiques de la rencontre ont confirmé cette impression: un seul tir, non cadré, à peine 4 ballons touchés dans la surface adverse, pas un seul dribble réussi. Mais plus que les chiffres, c'est l'attitude de Mbappé qui a marqué les esprits. Replacements défensifs au pas de marche, frustration visible et air abattu: l'attaquant parisien n'était que l'ombre de lui-même.

Sur la pelouse du Roazhon Park dimanche, Mbappé n'a pourtant pas disputé le meilleur de ses 400 matchs en tant que joueur professionnel, malgré la victoire de son équipe. Toujours à la traîne dans ses replacements, au point que Gonçalo Ramos lui a parfois demandé de monter plus vite, il n'a pas réussi à trouver la faille face à l'arrière-garde rennaise, pourtant pas d'une sérénité à toute épreuve.

Plusieurs gestes inhabituels ont émaillé sa rencontre, comme ce ballon perdu sur un contrôle complètement raté (31'), cette occasion manquée contre Mandanda (45'+2), malgré un cadeau offert par la défense rennaise, ou encore ce tir non cadré alors que Mandanda était éliminé et la cage vide (86'). Le type d'occasions que le buteur parisien ne rate pas en temps normal. Mbappé est-il vraiment «à 100%», comme l'avait affirmé son entraîneur?

La question se pose d'autant plus que sa préparation estivale a été tronquée, avec sa mise à l'écart du groupe parisien lors du bras de fer autour de la prolongation de son contrat.