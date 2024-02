Après avoir annoncé vouloir quitter le Parc des Princes, la semaine dernière, et malgré l’opposition des supporters, le PSG s’active dans la recherche d’un futur terrain pour construire son nouveau stade. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France a lancé un appel aux maires franciliens afin de trouver des terrains adaptés aux besoins du Paris-Saint-Germain. La ville d’Aulnay-sous-Bois s’est proposée pour ce projet. « Le maire Bruno Beschizza a répondu favorablement à l’appel de la région Ile-de-France et propose la ville d’Aulnay-sous-Bois pour accueillir le futur stade de football du Paris Saint-Germain au sein du projet d’aménagement Val Francilia.» Pouvons-nous lire dans leur communiqué. La ville de Seine-Saint-Denis, dans le nord de Paris, a quelques avantages. Le terrain serait directement accessible, et très rapidement, dans l’optique de constructions. Il serait au cœur d’un vaste projet d’aménagement, nommé Val Francilia où il y aurait des logements, équipements publics et espaces verts. Et surtout, le stade pourrait être accessible par plusieurs autoroutes (A1, A3, A104) et la ligne 16 du Grand Paris Express à partir de 2026. Une option de plus, après les discussions entamées avec Montigny-le-Bretonneux.