Vendredi prochain, Béjaïa accueillera un évènement que les amateurs de course attendent impatiemment. Il s'agit de la 17e édition du semi-marathon international de la ville de Béjaïa -Algérie télécom. Un évènement qui se veut rassembleur. Car, comme chaque année des Algériens des quatre coins du pays se sont donné rendez-vous à Béjaïa où régnera la solidarité, la diversité et l'excellence. 5115 personnes se sont inscrites à ce jour pour prendre part à cette 17e édition. Une conférence de presse au siège du club sous la direction de l ‘AMCB a fait le point sur les derniers préparatifs. Une ville qui sera fermée à la circulation durant toute la matinée de vendredi prochain. Les épreuves incluent la course des enfants de 3 km, la course populaire de 7 km et le semi- marathon de 21,087 km. Le nombre d'inscrits à ce jour a atteint 5 115. 1 347 personnes ont opté pour la course des 7 km. 3 268 autres pour le sprint de 21 km. La présence féminine s'est faite importante cette année avec 446 femmes, 274 pour les 21 km et 172 pour la course des 7 km. 500 enfants vont se disputer la course qui leur est spécialement dédiée. 48 wilayas seront représentées lors de cette nouvelle édition du semi- marathon international de Béjaïa. Quant aux athlètes étrangers, ils représenteront 19 nationalités. De 350 à 400 sujets sont désignés comme juges des différentes courses. Chaque deux kilomètres une table de ravitaillement est installée pour permettre aux coureurs de se rafraîchir. La commission médicale compte 100 médecins et secouristes appuyés par 18 ambulances. Cette édition se singularisera par plusieurs nouveautés dont un dossard à puce et une médaille pour ceux qui prendront part à la course des 7 km. Par ailleurs, un écran géant sera installé au niveau du parking de l'OPOW pour suivre en live l'intégralité de la course. Les inscriptions et retrait des dossards se poursuivront jusqu'à jeudi, la veille du marathon. Il est utile de rappeler que Algérie télécom en est le principal sponsor. Cet évènement sportif est désormais baptisé «Semi-marathon international de la ville de Béjaïa -Algérie télécom. La cérémonie de signature s'est tenue ce dimanche 24 septembre au siège de la direction générale d'Algérie télécom, en présence du président- directeur général d'Algérie télécom, Adel Bentoumi, qui sera présent au coup de starter de la course, ce vendredi, a indiqué la chargée de communication d'Algérie télécom de Béjaïa. Le président de l'association Athletic méditerranéen club Béjaïa, Fatah Haddad s'est montré assez satisfait de la préparation. «En tant qu'entreprise citoyenne, Algérie télécom est honorée de contribuer à rassembler les gens durant cette journée exceptionnelle, centrée sur les valeurs de sport, du dépassement de soi et de célébration de l'esprit sportif», avait indiqué Algérie télécom dans son communiqué. «Ensemble, nous créerons des moments inoubliables et inspireront de nouvelles générations à embrasser le sport et à en bénéficier pleinement», conclut le communiqué diffusé par la direction régionale de Béjaïa.