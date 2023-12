Les Canaris évolueront, demain, face à El Bayadh dans l'ambiance précoce du mercato d'hiver et la chaleur de ses transferts. Alors que l'échiquier d'Almeida prépare déjà trois rencontres successives dont l'une se joue, demain, à Tizi Ouzou, la direction entame le mercato en faisant de la place au recrutement d'au moins deux joueurs. Le fait est visible dans la décision de résiliation des contrats de deux joueurs annoncée, avant-hier, en fin d'après-midi. Il s'agit en fait de Hicham Mokhtar et de Simon Msuva qui ont, selon un communiqué de la direction du club, mis fin à leur bail à l'amiable avec le club kabyle.

El Bayadh pour se relancer

L'annonce de la libération de Msuva montre ainsi la volonté de la direction de recruter un attaquant étranger au mercato pour renforcer ce compartiment qui souffre d'un finisseur percutant. Jusqu'à présent, les spéculations sur d'éventuelles recrues sont lancées mais le club kabyle reste, pour le moment, muet sur ce chapitre. Par ailleurs, une chose est sûre, après avoir résilié les contrats de Msuva et Hicham-Mokhtar, il va sans dire qu'un grand attaquant est attendu, cet hiver, à la JSK.

Au sujet de la rencontre de demain à Tizi Ouzou face à El Bayadh, les joueurs semblent bien préparés et décidés à garder le butin des 3 points afin de rester proches des quatre premières places du premier peloton de la course au titre. Almeida avait soumis ses joueurs à d'intenses préparations d'abord pour passer l'écueil d'El Bayadh, mais surtout pour pouvoir croiser le fer, la semaine prochaine, avec le leader, le MCA. La confrontation ne sera pas facile, car l'adversaire est sur une belle lancée et très en forme, contrairement aux Canaris qui reviennent de loin portant encore les séquelles d'une période très perturbée. Cette rencontre contre le Mouloudia d'El Bayadh, n'est pas moins importante, car les Canaris auront devant eux un adversaire mieux classé dans la course au podium et surtout motivé à aller de l'avant pour améliorer son classement. Une confrontation difficile également pour Almeida qui devra régler ses cordes pour sortir un jeu plus harmonieux et plus homogène maintenant que son groupe commence à prendre forme. Regroupé autour d'un noyau composé de Benzaïd Boukhenchouche, Boualia et Mouaki, le groupe maîtrise de plus en plus les enjeux tactiques et peut de mieux en mieux traduire sur le terrain les orientations du coach. Une capacité qui n'existait pas en début de saison, à cause des recrutements massifs effectués durant la période estivale. Il est utile de rappeler que les supporters qui ont clairement exprimé leur désaveu des recrutements effectués par Zafour durant la période estivale attendent, cette fois, l'arrivée d'un vrai attaquant qui puisse faire la différence.

Les fans attendent une vraie réaction

Le manager général devrait impérativement faire attention à l'avis des supporters qui ne seront, vraisemblablement, pas indulgents en cas d'un autre échec. Ces derniers ont exprimé leur mécontentement quant aux recrutements de l'été parce que jusqu'à présent la majorité des recrues n'ont pas pu être alignées outre les conséquences sur les coachs dont, notamment Youcef Bouzidi qui a payé pour cette erreur de recrutement.

Enfin, demain, les Canaris sont appelés à se racheter de la défaite concédée, pourtant, logiquement la semaine passée, face au CS Constantine. Les supporters qui reviennent avec force au stade du 1er- Novembre ont soif de retrouver la JSK qui a fait le bonheur des Algériens durant plusieurs décennies en régnant sur les terrains du continent africain. Ils attendent également de revoir le beau spectacle que le club kabyle offrait durant toutes ses rencontres. Les Canaris doivent réapprendre à faire du spectacle d'abord et les résultats viendront logiquement par la suite.