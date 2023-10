L'USM Alger tient son nouvel entraîneur, et c'est une figure bien connue dans le monde du football. Juan Carlos Garrido, un entraîneur espagnol expérimenté, a été choisi pour diriger l'équipe, succédant ainsi à Abdelhak Benchikha à la barre technique de l'USMA. Garrido, dont la carrière d'entraîneur a débuté à un jeune âge, a accumulé une expérience significative tout au long de sa carrière. En 1991, à l'âge de 23 ans, il a été nommé à la tête du petit club amateur d'El Puig, marquant ainsi le début de son parcours. Après avoir entraîné El Puig pendant sept ans, il a rejoint le CD Onda en 1996, un club affilié au Villarreal CF, évoluant en Tercera División, le quatrième niveau du football espagnol. Garrido a ensuite pris en charge l'équipe réserve de Villarreal en 2002, obtenant rapidement leur promotion en Tercera División après une saison. Il a alterné entre les équipes de jeunes et la réserve du club avant de diriger à nouveau la réserve en 2010. Il a même été appelé à prendre les rênes de l'équipe première en février 2010, succédant à Ernesto Valverde. Garrido a réalisé un excellent travail, ramenant l'équipe à la septième place en fin de saison, ce qui a permis à Villarreal de participer à la Ligue Europa. La saison 2010-2011 a été mémorable pour Garrido, avec une demi-finale en Ligue Europa contre le FC Porto et une quatrième place en championnat, qualifiant ainsi le club pour les barrages de la Ligue des Champions. Malheureusement, les résultats n'ont pas suivi et le coach a été licencié en décembre 2011. Après une année sans poste, Garrido a rebondi en devenant l'entraîneur principal du FC Bruges en 2012, devenant ainsi le premier entraîneur espagnol à exercer en première division belge. Il a rapidement remis le club sur la voie du succès en qualifiant l'équipe pour les séries éliminatoires. Garrido a ensuite enchaîné des postes en Espagne, au Real Betis et en Afrique, avec Al Ahly SC, où il a remporté la coupe de la CAF et la Supercoupe d'Égypte. Il a également entraîné en Arabie saoudite avant de rejoindre le Raja Club Athletic au Maroc en 2017. Après un passage au Raja Club Athletic, Garrido a poursuivi sa carrière en tant qu'entraîneur du Raja Casablanca en 2018, mais il a été licencié en janvier 2019 en raison de «dysfonctionnements techniques importants». En 2020, il a rejoint le Wydad Casablanca pour prendre en charge cette équipe prestigieuse. Maintenant, Juan Carlos Garrido se tourne vers un nouveau défi passionnant en tant qu'entraîneur de l'USM Alger. Les supporters de l'USMA attendent avec impatience de voir comment il utilisera sa vaste expérience pour guider l'équipe vers de nouveaux sommets.