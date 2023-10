Le top 4 a fière allure avec, en tête de gondole, une équipe de Tottenham spectaculaire et revigorée sous la baguette de l'entraîneur australien Ange Postecoglou. Ses Spurs reçoivent Fulham lundi (21h00). Leur grand rival, Arsenal, est deuxième avec le même nombre de points avant d'aller samedi (18h30) défier Chelsea, en progrès malgré sa onzième place. Manchester City, 3e après deux revers d'affilée, n'aura pas la partie facile à domicile samedi (16h00) contre Brighton (6e). Liverpool, 4e à trois points du leader, dispute le derby contre Everton le même jour (13h30). Un total de 240 buts a été atteint après les 80 premiers matches de la saison, soit exactement trois par rencontre, troisième total le plus élevé de l'histoire après huit journées de Premier League, selon le statisticien Opta (record de 245 buts en 78 matchs en 2021-2022).

Newcastle, huitième avec la deuxième meilleure attaque (20 buts, un de moins que Brighton), espère maintenir la cadence samedi contre Crystal Palace (9e). Même objectif pour Aston Villa qui reçoit West Ham dimanche (17h30). Le cinquième et le septième se tiennent en deux points, à portée de tir du top 4.