À l'issue de leur match nul (2-2), disputé, samedi, au stade Boumezrag, l'ASO Chlef et le NC Magra se retrouvent sous la grande menace de la relégation en Ligue 2 amateurs, puisqu'ils occupent des places au bas du classement de la Ligue 1 Mobilis du football professionnel algérienne. Lors de ce match très «spécial» pour les deux formations, joué, d'ailleurs, à huis clos, les deux équipes ont lutté durant toute la partie pour tenter de se départager, mais, ils n'ont pu le faire, perdant, du coup, deux points chacune.

Ce qui n'arrange pas leurs affaires dans la lutte pour le maintien parmi les clubs de l'élite. Sur le terrain du stade Boumezrag de Chlef, ce sont les gars du NC Magra qui se sont montrés les plus menaçants, en prenant d'assaut le camp des joueurs du coach Hadjar.

D'ailleurs, c'est Demane qui a ouvert la marque au profit de son équipe de Magra (13'). Et ce but a bien déclenché une très vive réaction des joueurs locaux qui se sont donc rués vers les bois du gardien de but Alaouchiche dans la perspective d'égaliser. Et c'est ce qu'ils ont bien réussi puisque Nassakh a niveler la marque juste avant l'heure du jeu, soit exactement à la 29' de la partie. Encouragés par cette égalisation, les joueurs de Hadjar ajoutent même un second but par Agbagno (39').

La mi-temps est donc sifflée par l'arbitre de la rencontre, Bouab, sur ce léger avantage pour les Chélifiens (2-1).

De retour des vestiaires, les joueurs du coach Bougherara mettent le paquet en jouant le tout pour le tout, en assiégeant le camp de Chlef. C'est ainsi que Boughanem qui venait juste de remplacer son coéquipier Kemoukh se fait distinguer par l'inscription du but égalisateur dans le temps additionnel de la fin de la partie (90'+4).

À l'issue de cette partie, l'ASO partage la 11e place avec l'USMK avec un total de 28 points chacun, alors que le NC Magra se trouve à la 13e position avec un total de 27 points. La lutte pour le maintien de ces deux formations est donc bien lancée pour les quelques matchs qui restent à disputer pour le compte de cette saison 2023-2024.