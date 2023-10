Dans un contexte marqué par l'agression sioniste en cours sur le peuple palestinien au Moyen-Orient, le stade d'Al Aïn à Abou Dhabi a été le théâtre d'un derby explosif entre l'Algérie et l'Égypte. Hommes, femmes, enfants, jeunes et moins jeunes, tous se sont rassemblés pour assister à cette rencontre très prometteuse.

Pour ce match très attendu, l'entraîneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, a décidé d'apporter trois changements par rapport à l'équipe qui avait affronté le Cap-Vert, jeudi dernier. Benrahma, Chaïbi, et Feghouli ont pris la place respectivement d'Amoura, Slimani, et Aouar.

Les Algériens sont entrés forts dans la rencontre, affichant une maîtrise du milieu de terrain impressionnante, notamment grâce à Zerrouki et Chaïbi, qui ont imposé un rythme effréné. Cependant, Chaïbi a perdu une occasion en or, alors qu'il était seul face au gardien égyptien. Peu de temps après, sur une passe décisive de Mahrez, il a complètement manqué sa frappe. Cette domination stérile des Fennecs a permis aux Égyptiens de se ressaisir. Le défenseur Atal, visiblement perturbé par une polémique en France, a été pris de vitesse à plusieurs reprises.

À la 24e minute, un évènement dramatique a secoué le match. Hany, un joueur égyptien, a levé le pied très haut et dangereusement sur la tête d'Ahmed Touba. Le latéral gauche algérien a échappé de justesse à une blessure grave. L'arbitre n'a pas hésité et a expulsé le joueur égyptien. Les Algériens étaient en supériorité numérique.

Ils ont repris le jeu en main en fin de la première période, mais à la 35e minute, une main évidente dans la surface de réparation égyptienne aurait pu valoir un penalty pour l'Algérie. Les joueurs de Belmadi ont réclamé l'intervention de la VAR, ce que l'arbitre a refusé. Les Algériens ont continué à pousser en fin de première période pour ouvrir le score. Les Égyptiens, nerveux, ont joué avec un engagement physique intense. Belmadi était furieux, mais l'arbitre n'a pas cédé.

La deuxième mi-temps de ce derby a débuté sous des auspices similaires à la première. Les esprits étaient tendus, et le jeu était intense. Cependant, dès le coup d'envoi, Ahmed Touba a commis une faute sévère, ce qui lui a valu un carton jaune pour un geste dangereux. Malgré cet avertissement, les Fennecs, en supériorité numérique, ont poussé pour prendre l'avantage.

Ils semblaient y parvenir à la 53e minute lorsque Chaïbi a marqué, mais le but a été refusé pour un hors-jeu discutable. Les Algériens étaient frustrés par cette décision, car la marge était mince, avec un débat sur la position de l'épaule.

Les Algériens sont retournés à l'attaque, tandis que les Égyptiens ont cherché à opérer en contre. À l'heure de jeu, Salah a tenté une frappe qui a été repoussée par la défense algérienne, concédant un corner. Cette tentative aurait pu trouver le chemin des filets sans l'intervention décisive de Mandrea.

Puis, à la 61e minute, les Égyptiens ont brisé l'impasse grâce à Mohamed Hamdi, ouvrant le score. Djamel Belmadi a réagi immédiatement en apportant un double changement. Yasser Larouci est entré pour Ahmed Touba, et Houssem Aouar a pris la place de Benrahma, qui était une fois de plus resté discret en maillot vert. En même temps, Chaïbi a été déplacé sur le côté gauche dans un changement tactique.

L'entrée en jeu d'Amoura a insufflé une nouvelle énergie à l'attaque algérienne, mais malheureusement, les Verts ne parvenaient pas à concrétiser leurs occasions. Ils semblaient jouer à dix, incapables de trouver le chemin des filets.

La tension était palpable jusqu'au bout, et l'arbitre a accordé dix minutes de temps additionnel. À la 91e minute, Mandrea a remporté son duel face à l'attaquant égyptien. C'était une fin de match palpitante!

Deux minutes plus tard, Youcef Atal a délivré un superbe centre, et c'est l'inévitable Islam Slimani qui a égalisé pour les Verts! Menés par Aouar et Chaïbi, les Algériens ont poussé pour tenter de remporter la victoire, mais en fin de compte, le match s'est terminé sur un score de 1-1.

Cette rencontre amicale s'est avérée être une belle leçon de football, donnant l'impression d'un match officiel de grande envergure. Les deux équipes ont montré un engagement total, offrant aux supporters une expérience mémorable malgré le score de parité. Une belle leçon de fair-play et de compétition sur le terrain.