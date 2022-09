L'Algérie organisera la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations (CHAN-2023) durant la période allant du 8 au 31 janvier prochain avec la présence de 18 équipes. Pour ce faire, et en prévision de l'organisation du tirage au sort de cette compétition réservée aux joueurs locaux du continent africain, une délégation de la Confédération africaine de football (CAF) a été dépêchée par l'instance continentale. C'est ce qu'a annoncé la FAF dans son dernier communiqué, publiée, hier sur son site officiel.

Cette délégation a été emmenée par Luxolo September, responsable de la radiodiffusion, et composée de Iman Said, GS Office Manager et de Carlos Santos, gestionnaire des opérations de diffusion, a séjourné lundi dernier dans la capitale. Et c'est ainsi que pour l'opération tirage au sort prévue le 1er octobre prochain, l'équipe de la CAF s'est réunie, dans une première étape, avec le président du Comité local d'organisation (COL) du CHAN, Rachid Oukali, ainsi que le vice-président, Yacine Benhamza, en présence des représentants de l'ENTV, d'agences d'événementiels, et des cadres de l'hôtel El Aurassi ainsi que ceux de la FAF. Toutes ces personnalités ont bien discuté et débattu des modalités, des conditions d'organisation et des moyens à mettre en place pour la réussite de cet évènement. Par la suite et dans la deuxième étape des travaux, l'équipe de la CAF a eu à visiter plusieurs sites susceptibles d'accueillir la cérémonie du tirage, un rendez-vous important qui donnera le coup d'envoi de cette compétition continentale de plus en plus prisée, que l'Algérie ainsi que la CAF voudraient réussir de manière grandiose. Le coach de la sélection algérienne des joueurs locaux, Madjid Bougherra, prépare son groupe depuis le mois de mai dernier.

En effet, le sélectionneur de l'Équipe nationale de football A', Madjid Bougherra a retenu, une première fois, une liste élargie de 30 joueurs pour un stage qui s'est déroulé du 31 mai au 14 juin, ponctué par un tournoi amical en Algérie, en présence du Sénégal, de la RD Congo, et du Niger. Il s'agit du deuxième regroupement pour la sélection A' depuis le début de l'année. Les coéquipiers d'Ayoub Ghezala (MC Alger), ont disputé en avril dernier deux matchs amicaux face au Togo au stade de Blida. Le premier s'est soldé par un succès des Algériens (1-0) alors que le second s'est terminé sur un score de parité (0-0). Par la suite, le sélectionneur de l'Équipe nationale de football A', a indiqué que l'effectif avec lequel il travaille actuellement sera réduit lors du prochain stage, pour amorcer «la dernière ligne droite», en vue du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reportée à 2023). Bougherra a souligné que les portes de l'Équipe nationale restent toujours ouvertes aux joueurs capables de donner un plus, en vue du CHAN. «J'ai assisté à plusieurs matchs du championnat local depuis plus d'une année pour dénicher les meilleurs. Il y d'autres joueurs que nous suivons, la porte n'est pas fermée. Je demande à tout le monde de saisir sa chance», a-t-il conclu.