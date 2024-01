L'Équipe nationale affrontera, ce soir, la sélection de la Mauritanie, dans un match décisif pour une qualification en huitièmes de finale de la coupe d'Afrique des nations 2024, qui se déroule du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d'Ivoire.

Après avoir réussi à sauver une situation délicate, ce samedi, contre le Burkina Faso en revenant au score à la 90+5', grâce à une réalisation pleine d'opportunisme de Baghdad Bounedjah, l'Algérie devra s'imposer, aujourd'hui, au stade de Bouaké (21h00, heure algérienne), pour espérer continuer l'aventure dans cette compétition.

Appelés donc à bien finir ce premier tour, les capés du coach, Djamel Belmadi, sont attendus et n'auront aucune excuse devant un adversaire, certes libéré par le fait qu'il n'a plus rien à perdre, mais qui demeure à leur portée, si on se réfère au potentiel humain et matériel des deux sélections.

La mission des Verts ne sera pas de tout repos et ce n'est pas l'entraîneur des Mourabitounes, Amir Abdou, qui nous contredira. Interrogé à propos de cette rencontre, le technicien comorien de cette équipe de la Mauritanie a mis en garde les Verts: «On n'est pas là pour distribuer des points. Si l'Algérie veut se qualifier, elle doit le prouver sur le terrain. Dites à Belmadi de bien se préparer», disait-il en plaisantant. C'était aussi une manière de mettre en garde les Algériens avant cette dernière rencontre du «Groupe D» où la Mauritanie n'a plus rien à perdre dans cette CAN, mais compte bien finir ce tournoi sur une bonne note et pourquoi pas créer la sensation contre une équipe algérienne, réputée comme l'une des meilleures sur le continent. Seulement les camarades de Sofiane Feghouli ne l'entendent pas du tout de cette oreille.

Déterminés à aller jusqu' au bout, les Verts abordent ce duel avec la ferme intention de le remporter pour éviter de rentrer de sitôt à la maison. Les capés du coach Belmadi veulent aussi offrir au peuple une qualification au second tour, devenue un objectif à portée de main après les deux nuls arrachés lors des deux premiers matchs face à l'Angola (1-1) et le Burkina Faso (2-2).

Les Fennecs n'ont d'autres alternatives que de gagner pour assurer le coup, ce soir, au Stade de la Paix de Bouaké où ils seront soutenus par des milliers de fans, toujours derrière leur équipe favorite.

Pour cette troisième et dernière rencontre du «Groupe D» de la CAN 2024, qui mettra aux prises l'Algérie et la Mauritanie, ce lundi soir, au stade de la Paix de Bouaké, la Confédération africaine de football a décidé de désigner l'arbitre international somalien, Omar Abdulkadir Artan au sifflet.

Ainsi, pour cette rencontre capitale pour les Verts, la Commission d'arbitrage de la CAF a désigné un quatuor arbitral très expérimenté.

Il s'agit donc d'Omar Abdulkadir Artan qui sera assisté dans sa mission par le Camerounais Elvis Guy Noupue Nguegoue (1er assistant) et le Gabonais Boris Marlaise Ditsoga (2e assistant).

Le quatrième arbitre sera Ahmad Imtezah Heeralall (Maurice). La VAR a été confiée à Daniel Nii Ayi Laryea (Ghana), alors que le commissaire du match est Yacoub Ali Elmi (Djibouti).