Dans des déclarations accordées à Dzfoot, l'arrière gauche algérien de Wolverhampton FC, Rayan Aït Nouri, a réitéré sa fierté de représenter le maillot de l'Algérie. «L'Algérie, c'est mes racines. Depuis tout petit, je suis toujours allé en Algérie, et à la maison on ne parle qu'arabe. Avant de rejoindre la sélection pour jouer contre le Niger, cela faisait un moment que je n'étais pas venu parce qu'avec le football, c'était compliqué. J'étais heureux de revenir, de revoir le pays, et il a beaucoup changé! Quand je suis en Algérie, je suis toujours content, mon humeur change dès que j'arrive là-bas. Le peuple est souriant, les gens sont aimables, tout le monde a la main sur le coeur, c'est magnifique! C'est une immense fierté pour moi de représenter mon pays et de porter ce maillot. J'étais supporter lors de la CAN 2019. En France, il y a beaucoup d'Algériens, donc je voyais l'engouement autour de la sélection. Avoir aujourd'hui l'opportunité de porter ce maillot, c'est quelque chose de grand.»

Voulant en savoir plus sur l'adaptation dans le groupe des Verts, l'ancien joueur du SCO d'Angers livre ses sentiments sur l'ambiance qu'il a pu découvrir en sélection nationale: «Avant de rejoindre la sélection, je savais déjà à peu près comment ça allait se passer. Dans cette équipe, nous sommes beaucoup à avoir grandi en Île-de-France. On a tous, plus ou moins, la même histoire et tout a commencé dans les quartiers. Les anciens nous ont très bien accueillis, ils nous ont mis dans les meilleures conditions. La sélection, c'est très familial, tout le monde discute ensemble et il y a énormément de respect entre nous. Il faut le vivre, c'est indescriptible. Mon premier match à Alger face au Niger, pendant l'Hymne national, je me suis dit «wow, c'est quoi cette ambiance»?»

Avant de clore son entretien, Raya Aït Nouri est revenu sur sa blessure contractée le mois d'octobre, face à Aston Villa, qui l'avait empêché de rejoindre la sélection nationale. À ce sujet, Aït Nouri a déclaré: «Je n'ai malheureusement pas pu prendre part au dernier rassemblement. Contre Aston Villa en championnat, j'ai subi une commotion cérébrale et il y avait un protocole à respecter au club. Au niveau de mon ressenti personnel, je ne me sentais pas apte à rejoindre la sélection, même si j'en avais la plus grande envie. Quand je représente l'Algérie, je veux toujours être à 100%, je veux toujours donner le meilleur de moi-même. Pendant plusieurs jours après ma blessure, je n'étais pas au top de ma forme, j'avais mal à la tête. Ce n'est pas la première fois que j'ai une commotion cérébrale, je commence à connaître mon corps. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais à Angers, j'ai eu une fracture de la mâchoire et, depuis, j'ai des plaques dans cette zone, c'est très fragile, donc il vaut mieux ne pas prendre le moindre risque. Maintenant Al Hamdulilah, j'ai respecté le protocole, je suis à 100%.»