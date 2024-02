Les Canaris reprennent, ce samedi, la compétition avec un tout nouveau look. La rencontre qui est un premier test pour Aït Djoudi et son nouveau groupe sera difficile, mais la victoire est impérative pour, d'abord, garder le butin des trois points mais aussi pour donner un avant-goût de la suite que les supporters souhaitent positive. Ce qui est cependant à retenir c'est que la JSK rentrera sur le terrain avec une composante remaniée avec un staff technique différent et un effectif renforcé par de nouvelles recrues. Des recrues qui feront, selon toute vraisemblance, leur entrée durant cette rencontre face à un adversaire qui a l'habitude de causer de grands soucis à leur adversaire ici à Tizi Ouzou. Très attendu sur le terrain, le nouveau coach dirigera sa première rencontre avec presque une obligation de gagner.

Cette configuration a été induite par les conditions de son arrivée à la tête du staff technique suite au départ du Portugais Rui Almeida. Avec un effectif renforcé, Aït Djoudi devra gagner ce duel pour rassurer les supporters qui attendent beaucoup de lui. Aussi, ces derniers jours, les joueurs sont soumis à un travail intense dans les préparations, lors du mini-stage, tout comme les séances qui ont suivi leur retour à Tizi Ouzou. Le club doit arracher le maximum de points, lors des toutes prochaines rencontres, afin de retrouver sa place parmi le premier carré de la course au titre.

Premier match test pour Aït Djoudi

Comme promis par le coach Azeddine Aït Djoudi à son arrivée, la JSK devra aussi montrer un tout nouveau visage parce que son effectif a également été renforcé avec deux éléments de qualité. Le compartiment offensif qui a souffert durant la première phase se trouve actuellement consolidé avec le recrutement de Traoré et Hamroun, deux joueurs qui ne sont plus à présenter. Le Malien Mamadou Traoré, milieu offensif, possède une grande expérience dans son poste avec des passages positifs dans l'Équipe nationale malienne et son club de la capitale malienne du Stade de Bamako. Jugurtha Hamroun, quant à lui, est un ailier droit qui fait également office d'avant-centre performant ayant de l'expérience dans des clubs européens. Ce gisement d'expérience profitera sans nul doute à l'attaque kabyle qui devra ainsi retrouver du punch durant cette seconde phase.

Répondre aux attentes des supporters

Enfin, il y a donc lieu de noter que ce renforcement en joueurs et les changements dans le staff technique font que la JSK fera son entrée avec un tout nouveau visage. Un nouveau look qui apporte cependant des espoirs et surtout des défis. En effet, les attentes des supporters ne seront que plus grandes. Le club est appelé à satisfaire ses espérances avec de bons résultats à enregistrer dans les toutes prochaines journées. Les supporters ne seront objectivement plus convaincus par les vieux arguments, du genre mauvais résultats de l'entraîneur, faiblesse de l'attaque, du moment que les deux problèmes sont à présent résolus. Aussi, ces changements apportent de nouveaux défis, à savoir marquer des buts et revenir dans le premier carré. C'est la moindre des choses.