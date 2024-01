Karim Benzema, qui a rejoint Al-Ittihad en Arabie saoudite, cet été, fait face à des vents contraires depuis plusieurs semaines. À tel point que son avenir au sein du club saoudien est déjà remis en question. En effet, alors qu’il est critiqué par des supporters mécontents, cela fait quelques jours que les spéculations vont bon train concernant le futur du Ballon d’or 2022. Annoncé sur les tablettes de Chelsea, il y a deux jours, l’ex- international français intéresserait également Manchester United qui n’a toujours pas trouvé son avant-centre de classe mondiale, malgré l’arrivée du Danois, Rasmus Højlund, l’été dernier. Rio Ferdinand, l’ancien défenseur emblématique des Red Devils estime pour sa part qu’une arrivée du Français serait une excellente nouvelle pour son club de cœur. Voici ce qu’il a d’ailleurs récemment déclaré à ce sujet sur sa chaîne YouTube : « Comment pouvez-vous dire non à Benzema ? Comment peux-tu dire non à cette signature ? Cela remonte au passé, à ce que nous faisions auparavant. Nous l’avons fait avec Cristiano Ronaldo, Falcao, Cavani ou Ibrahimovic. Une personne qui en aurait plus que quiconque besoin en ce moment est Rasmus Hojlund. Hojlund a besoin de quelqu’un pour l’observer et apprendre.

Je me souviens de l’arrivée de Danny Welbeck dans l’équipe première, il admirait Cristiano, Rooney et Tevez. Diego Forlán a appris d’Ole Gunnar Solskjaer et de Ruud van Nistelrooy. » À bon entendeur…