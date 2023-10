Le sélectionneur de l’équipe mozambicaine de football Chiquinho Condé, a établi une liste élargie de 42 joueurs en vue des deux premières journées (Gr.G) des qualifications de la Coupe du monde 2026 prévues entre les 13 et 21 novembre, en déplacement face au Botswana et à domicile face à l’Algérie.

Outre l’Algérie, le Botswana, et le Mozambique, le groupe G comprend également la Guinée, l’Ouganda et la Somalie. Seul le premier à l’issue des dix journées se qualifiera pour la phase finale du Mondial 2026 prévue aux USA, Canada et Mexique. Le Mozambique reste sur une défaite en amical concédée en octobre face au Nigeria (3-2), suivie par un nul décroché en déplacement face à l’Angola (1-1). Les Mozambicains font partie de 24 nations qualifiées pour la coupe d’Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire (13 janvier - 11 février), où ils sont logés dans le groupe B en compagnie du Ghana, du Cap-Vert, et de l’Égypte.

Liste des 42 joueurs pré-convoqués

Gardiens:

Ernan Siluane (Uniao Desportiva do Songo/ MOZ), Fasistêncio Faza (Ferroviario de Nampula/ MOZ), Victor Guambe (CD Costa do Sol/ MOZ), Ivane Urrubal (Associaçao Black Bulls/ MOZ)

Défenseurs:

Domingos Macandza (CD Costa de Sol/ MOZ), Danilo Muze (CD Costa do Sol/ MOZ), Edmilson Dove (Kaizer Chiefs/ Afrique du Sud), Bruno Langa (GD Chaves/Portugal), Infren Matola (Uniao Desportiva do Songo/ MOZ), Alberto Alface (Ferroviario da Beira/MOZ), Francisco Muchanga (TS Sporting/ Afrique du Sud), Martinho Thauzene (Desportivo das Aves/Portugal), Edson Sitoe (Bandirmaspor/ Turquie), David Malembana (FC Noah/ Arménie), Fernando Chambuco (Associaçao Black Bulls/ MOZ), Feliciano Jone (Associaçao Black Bulls/ MOZ).

Milieux:

Amade Momade (Ferroviario da Beira/MOZ), Joeo Bonde (Ferroviario da Beira/ MOZ), Ricardo Guimaroes (GD Chaves/Portugal), Manuel Kambala (FC Magesi/ Afrique du Sud), Keyns Abdala (CD Costa do Sol/ MOZ), Ezequiel Machava (Ferroviario de Maputo/ MOZ), Dorio Melo (Uniao Desportiva do Songo/ MOZ), Shaquille Nangy (Ferroviario do Maputo/ MOZ), Luis Miquissone (Simba SC/ Tanzanie), Melque Alexandre (Associaçao Black Bulls/ MOZ), Nelson Drivrassone (Uniao Desportiva do Songo/ MOZ), Clésio Baoque (FC Honka/ Finlande), Geny Catamo (Sporting CP/ Portugal), Jonathan Muiomo (FC Karl Zeiss Jena/ Allemagne), Gianluca Lorenzoni (Gudja United/ Ma lte), Elias Pelembe (Uniao Desportiva do Songo/ MOZ), Witiness Quembo (FC Nacional Madeira/ Portugal), Gildo Vilanculos (Sporting Club Covilha/ Portugal), Stélio Ernesto (Ferroviario de Nampula/ MOZ)

Attaquants:

Isac de Carvalho (CD Costa do Sol/ MOZ), Stanley Ratifo (CFR Pfrozheim/Allemagne), Faisal Bangal (Luparense FC/Italie), Pachoio King (Sagrada Esperança/ Angola), Dayo Antonio (Uniao Desportiva do Songo/ MOZ), Melven Choi (Ferroviario da Beira/ MOZ), Estêvo Novela (Ferroviario da Beira/MOZ).