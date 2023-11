La Fédération internationale de handball (IHF), a indiqué dans un récent communiqué rendu public sur son site officiel, que la paire arbitrale algérienne composée de Hamidi Sid Ali et Youcef Belkhiri a été retenue pour officier des matchs du Championnat du monde des clubs de handball «Super Globe IHF 2023» prévu du 7 au 12 novembre en Arabie saoudite.

Considéré l'un des meilleurs sur la scène africaine et mondiale, ce duo arbitral international algérien, avait déjà officié plusieurs compétitions au niveau international.

Pour rappel, 12 équipes vont prendre part à ce tournoi, et se disputer le titre honorifique de Champion du monde des clubs, organisé dans la péninsule arabique sous l'égide de l'IHF. Souvent décriée, en raison de son positionnement dans le calendrier de l'année sportive, cette compétition arrive quand même à attirer les plus prestigieux clubs européens et, notamment le champion d'Europe en titre, Magdebourg, mais aussi le finaliste, Kielce, ainsi que le FC Barcelone. La compétition dans ce tournoi se jouera d'abord en phase des groupes, avec 4 groupes de 3 équipes qui vont s'affronter sur 3 journées avant les phases finales prévues samedi et dimanche prochains. Le continent africain sera représenté par la formation égyptienne d'Al-Ahly, championne d'Afrique en titre. Le vainqueur de ce tournoi aura droit à un gros chèque d'un montant de 400000 dollars.

LES GROUPES:

Groupe A: Al-Ahly (EGY), Al-Noor (KSA), FC Barcelona (ESP)

Groupe B: Kuwait SC (KOW), San Fernando HB (ARG), Füchse Berlin (GER)

Groupe C: SC Magdeburg (GER), Khaleej (KSA), University of Queensland (AUS)

Groupe D: KS Kielce (POL), Al-Najma (BRN), San Francisco CalHeat (USA).