La sélection nationale a brillamment arraché sa qualification en finale de la coupe d’Afrique des nations de handball, en venant aisément à bout de la sélection du Cap-Vert sur le score de 32 à 26 (mi-temps: 16-08). Après leur succès en demi-finale, jeudi soir au Caire, les Verts joueront leur 15e finale continentale, contre leurs homologues égyptiens, tombeurs un peu plus tôt, ce jeudi, de la Tunisie sur le score de 30 à 25.

Objectif atteint

Cette finale, prévue à 18h00 s’annonce comme une belle opportunité pour les capés du coach, Farouk Dehili, pour tenter d’arracher une qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024. Une belle performance de l’EN qui a aussi assuré sa qualification au prochain Mondial de handball, prévu en 2025 en Norvège et au Danemark. Par ailleurs, avant d’arriver à cette dernière étape de la CAN 2024, le Sept national, a réussi un sans-faute en remportant les trois matchs de poule (Gr. C), respectivement, contre le Gabon (31-27), la Libye (34-19) et le Maroc (30-23), avant de se qualifier assez nettement pour le dernier carré, en infligeant une correction à la RD Congo sur le score de 36-23. Après cette qualification en finale de la coupe d’Afrique des nations de handball, les camarades de Messaoud Berkous, recordman de participation avec neuf phases finales jouées avec l’Algérie, ont bien rempli leur mission. Ayant atteint l’objectif principal tracé avant cette CAN, à savoir se qualifier au Mondial 2025, les Verts aborderont quand même cette finale face au pays hôte avec une grande détermination de la remporter pour faire plaisir aux Algériens, déjà fiers de leur prouesse.

L’exploit est possible

Pour rappel, le dernier sacre de l’Équipe nationale remonte à l’édition 2014 organisée à Alger, contre la Tunisie. Une finale gagnée par les Algériens sur le score de 25-21. Si cette finale s’annonce difficile pour le Sept national contre l’Égypte, détendeur des deux dernières éditions, et qui sera soutenu par au moins 20000 personnes ce soir, il demeure que l’exploit n’est pas du tout à écarter. Les camarades de l’excellent gardien de but Khelifa Ghedbane, pas du tout ébranlés par le départ de Salah Bouchekriou à un mois de la CAN, tenteront de créer un autre exploit en terre égyptienne, aujourd’hui. Pour rappel, l’équipe sacrée lors de cette 26e édition du championnat d’Afrique des nations, se qualifiera directement aux Jeux olympiques de Paris 2024, alors que l’autre finaliste et le troisième au classement disputeront un tournoi qualificatif (TQO) en mars prochain pour une participation aux JO, l’été prochain.