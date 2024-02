Or, il est important de faire remarquer, que, quoique le football ne soit pas une science exacte, force est de reconnaître, qu’on ne pense pas une seconde que le champion d’Algérie en titre perde face à la lanterne rouge.

Ceci dit, il faut bien rappeler que le leader actuel, le MC Alger, a vu son match contre l’ES Ben Aknoun, reporté à une date ultérieure, « suite à la programmation au stade du 5-Juillet, du match retour du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2024 des U17, qui a opposé, avant-hier, la sélection nationale au Bénin (2-0). Match remporté par les Algériennes.

De plus, l’instance dirigeante de la compétition avait annoncé, auparavant, soit, mardi dernier, le report à une date ultérieure de la rencontre entre l’ES Ben Aknoun et le MC Alger, sur demande de la wilaya d’Alger.

Pour revenir au match USMA-PAC, c’est un choc où le vainqueur se détacherait de son adversaire du jour de trois points et resterait, seul, sur la troisième marche du podium, sauf rencontre catastrophique et « surprise » du côté du Chabab.

Le Paradou AC se prépare, sans faire de bruit, pour ce choc qu’il compte bien négocier pour rester dans le haut du tableau.

Pour les Usmistes, ce match est tout autant, important, à gagner, dans la mesure où les supporters des Rouge et Noir ne sont pas, encore bien convaincus de leurs joueurs, pour réussir à rafler des titres en fin de saison et en particulier celui de la coupe de la Confédération africaine de football. Les Usmistes sont détenteurs du trophée et ne comptent vraiment pas le lâcher. Et comme l’USMA doit disputer sur les trois fronts, championnat d’Algérie, coupe d’Algérie et coupe de la CAF, le coach Garrido doit bien ménager ses joueurs et effectuer des turnover afin de bien gérer les nombreux matchs de ce mois de février 2024. Et justement, pour bien négocier, ce « derby » face au Paradou AC qui, est véritablement difficile à battre, le coach de l’USM Alger aura fort à faire pour le casse-tête du «onze » rentrant qu’il doit utiliser face à cette redoutable équipe académique du Paradou, aujourd’hui.

N’empêche que l’entraîneur de l’USMA enregistre avec satisfaction le retour du très bon joueur Benzaza aux entraînements après avoir raté les deux derniers matchs, celui contre le CS Constantine en championnat et celui contre Boukhadra en coupe d’Algérie.

De plus, Garrido peut également compter sur ses jeunes joueurs qui lui ont bien donné satisfaction, après leur avoir donné l’occasion d’avoir quelque temps de jeu, en les incorporant au cours des derniers matchs. C’est dire, que la relève est déjà là pour l’équipe des Rouge et Noir qui partent, d’ailleurs, favoris, aujourd’hui, face aux autres jeunes joueurs de l’ « école » du Paradou.

Et comme l’USMA et le Paradou sont adeptes du beau jeu, on espère donc bien que les joueurs fourniront les efforts nécessaires, aujourd’hui, pour montrer ce dont ils sont capables en matière de technique et surtout de réalisme à l’approche des buts adverses.