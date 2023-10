Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi a dévoilé une liste de 25 joueurs en vue des matchs amicaux contre le Cap Vert, le jeudi 12 octobre au stade du Chahid Hamlaoui de Constantine (20h00), et l’Egypte le lundi 16 octobre au stade Hazaa-Bin-Zayed d’Al-Aïn (Emirats Arabes Unis/ 20h00, 17h00 heure algérienne), a annoncé vendredi soir la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.Cette liste est marquée par la première convocation des deux attaquants : Amine Gouiri (Stade Rennais/ France) et Mohamed Bachir Belloumi (Farense SC/ Portugal).Le premier cité a récemment annoncé son arrivée chez les "Verts", alors que le second n'est autre que le fils de l'ancien joueur vedette de la sélection nationale des années 1980 Lakhdar Belloumi, et qui est entrain de réaliser un excellent début de saison avec son club.L'actuel meilleur buteur historique de la sélection Islam Slimani qui retrouve progressivement son niveau avec le club brésilien de Coritiba FC signe son retour dans le groupe.

Liste des 25 joueurs