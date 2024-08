La judokate algérienne Amina Belkadi (-63 kg), est passée tout près d'une qualification en quarts de finale des Jeux olympiques 2024, ce mardi à Paris. En effet, après avoir mené au score face à la Slovène Andreja Leski, (5-0), une erreur de stratégie suivie d'une faute technique à 40 secondes de la fin de ce combat physique livré contre la vice-championne du monde, lui a coûté une élimination amère, difficile à avaler. Répondant aux questions des journalistes en zone mixte juste après sa défaite, Amina Belakdi très affectée par ce coup du sort, déclare «J'ai commis une erreur technique qui m'a coûté la disqualification en quarts de finale.»

Revenant sur ce qui n'a pas vraiment marché lors des ultimes moments de ce combat, Amina Belkadi regrette cet excès d'engagement qui lui a été fatal et donc profité à son adversaire, largement à sa portée.

À ce sujet, Belkadi qui a manqué d'expérience sur ce coup- là, avoue «Je ne devais pas commettre cette erreur surtout que j'étais devant. Mon adversaire a réussi à me maintenir au sol et je ne suis pas parvenue à sortir de son piège. À vrai dire, c'est difficile à accepter cette défaite, car j'avais les clés du succès dans ce combat que j'avais pourtant dominé», a déclaré Belkadi d'emblée pour tenter d'expliquer ce revers il faut le dire, évitable à ce niveau de la compétition.

Pour sa première participation aux Jeux olympiques, l'Algérienne a sacrifié beaucoup de choses cette année pour tenter de rééditer l'exploit de son idole Soraya Haddad aux Olympiades de Pékin en 2008 qui avait pour rappel, accroché le podium. Malgré une bonne entame de son parcours Belkadi qui s'est imposée en 16es de finale contre la Vénézuélienne Anriquelis Barrios par un Waza-ari, s'est inclinée contre la vice-championne du monde, la Slovène Andreja Leski en huitième, après avoir rapidement mené au score.

Très émue Belkadi raconte cet échec «Je ne m'attendais pas à ce scénario. Quand j'ai réussi à marquer un point, je me voyais en quarts de finale. J'ai tout fait pour garder cet avantage, mais ce sont les Jeux olympiques et l'exigence du haut niveau, tout peut changer en une fraction de seconde», a expliqué la porte-drapeau de l'Algérie lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris.Enfin dans cette discipline du judo tous les espoirs reposent sur le dernier judoka algérien engagé aux JO 2024, Mohamed El Mehdi Lili (+100 kg). Ce dernier, fera son entrée en lice demain matin, face à l'Emirati Magomedomar Magomedomarov, pour le compte des 16es de finale. Ce combat de poids lourds se déroulera à l'Arena Champs- de- Mars.