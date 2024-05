Il aura fallu un seul et unique but qu'ils ont marqué pour que les Hamraoua se taillent les trois chers points de cette rencontre choc en accueillant dimanche à Oran l'un des grands animateurs du Championnat national et du football algérien, ce dernier n'est autre que le CR Belouizdad.Celui-ci, qui s'est amplement préparé pour ce match, a raté sa sortie en affrontant à Oran le club phare de l'Oranie, le MC Oran. Ainsi donc, les Oranais ont réussi l'exploit en s'imposant, certes, par une marge minime, leur ayant valu la victoire signée au nom du joueur Boussalem qui a délivré ses coéquipiers et les supporters du club dans une rencontre qui a tenu tous les présents en haleine, dans l'expectative. En effet, le MC Oran a signé sa victoire suite à un penalty exécuté par Boussalem après une charge perpétrée par le joueur du CRB, Bouchar contre Motrani.

Les chances du maintien restent intactes

Ainsi donc, le MC Oran garde intactes ses chances quant à son maintien dans les rangs des clubs d'élite, s'éloignant peu à peu de la zone rouge. Cette rencontre a d'autant plus été importante que l'exploit revient aux entraîneurs des deux équipes qui ont su et pu gérer son déroulement, notamment en première mi- temps avant qu'ils n'opèrent des changements en second half. Celle-ci a servi au coach Bouzidi dans la gestion de la deuxième mi -temps, malgré les assauts furtifs des Belouizdadis qui ont lancé des hostilités stoppées par les Hamraoua. En effet, les joueurs du CR Belouizdad ont, dès leur retour des vestiaires, annoncé la couleur par le truchement de Belkhiter qui a réuni toutes ses forces pour lancer un projectile bolide stoppé par le portier du MC Oran, Hamadi. Il en est pratiquement de même pour Namani qui a raté un coup franc, alors qu'il se trouvait dans la zone de vérité. Pour cause, le manque de concentration a vite fait de gagner l'esprit dudit joueur qui a, par la suite, manqué de précision. Idem pour Keddad Dahar qui a, en raison de sa précipitation, raté de scorer, alors qu'il pouvait facilement signer la différence. La rencontre a d'autant plus été animée qu'elle a été truffée d'évènements ayant laissé plus d'un pantois, notamment en ce qui a trait aux différentes péripéties l'ayant marquée à plus d'un titre.

Histoire de penalties...

Alors que les locaux menaient le jeu en dominant, le CRB a, à la 68', été bénéficiaire d'un titre franc, un penalty décidé par l'arbitre central suite à un télescopage entre le gardien oranais, Hamadi et Wamba. En position lui ayant permis de décider, figurait l'arbitre Touabti. Ce fut fait avant que ce même arbitre ne revienne sur sa décision en annulant sa première «sentence». Dure et rude a été cette rencontre entre les deux équipes. La première s'est contentée de son seul but qui lui a permis de se tailler les trois points de la victoire alors que leurs invités de Laâkiba ont dû prendre leur mal en patience avant qu'ils ne s'écroulent à moins de 10 minutes avant le coup de sifflet de la fin de la rencontre. Il s'agit, estiment les Belouizdadais, de ce penalty accordé aux Oranais et qu'ils jugent injuste, difficile à admettre. Cette mesure décidée par l'arbitre est d'autant plus rude que les enfants de Laâkiba ne sont pas restés sur leurs marques en criant au scandale à telle enseigne qu'ils ont estimé que cette décision est injuste. En réplique, les joueurs du CR Belouizdad ont failli tenter l'irréparable en voulant bouder la suite de la rencontre avant qu'ils ne reviennent sur leur décision en prenant en compte les risques irrémédiables qui pourraient découler de leur décision en quittant la pelouse.

En plus des sanctions administratives, le CR Belouizdad gageait sa course en seconde place, d'où d'ailleurs la raison qui a fini par gagner les esprits les joueurs, ces derniers sont revenus à de meilleurs sentiments. Les joueurs du CRB ont poursuivi cette rencontre qu'ils ont perdue endossant cette amère défaite à l'arbitre Touabti et ses décisions incompréhensibles qu'il a, selon les Belouizdadais, appliquées unilatéralement.