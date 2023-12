L'USM Alger, détentrice de la coupe de la CAF disputera, aujourd'hui, à 16h00 (17h00 locale), son 4e match de la phase des poules de cette compétition continentale, en Égypte face au club local de Future FC, au stade Al-Salam, avec la volonté de confirmer sa position de leader de ce groupe «A». Avant la rencontre d'aujourd'hui, les Rouge et Noir sont premiers du groupe avec un total de 9 points en 3 matchs, alors que leur adversaire du jour, le FC Future est deuxième avec un total de 6 points. Si pour les Égyptiens gagner ce match leur permettra de rejoindre les Algériens à la première place, pour les joueurs de l'USMA, un seul point suffirait pour assurer définitivement leur qualification en quarts de finale de cette compétition dont ils veulent bien conserver le trophée. Et c'est tout l'enjeu de cette rencontre qui s'annonce donc, d'ores et déjà très intéressante à suivre.

Maintenir la dynamique en coupe de la CAF

Du côté algérien, les joueurs, le staff technique et les responsables de l'équipe sont unanimes à déclarer qu'ils sont au Caire pour gagner la rencontre. L'entraîneur espagnol, de l'USM Alger, Juan Carlos Garrido, a été bien optimiste à la veille de ce match en déclarant, entre autres que «le groupe vit bien ensemble et cela me fait énormément plaisir surtout de voir l'équipe progresser match après match sur tous les plans. On ne fera pas de calculs, seule la victoire nous intéresse pour maintenir cette dynamique de la coupe de la CAF. Notre objectif au Caire est de consolider notre place en tête du groupe». Le coach des Rouge et Noir fait remarquer, certes, «on s'attend à un match difficile», mais «on devrait sortir le grand jeu pour gagner et poursuivre notre petit bonhomme de chemin dans cette compétition continentale». Le milieu de terrain de l'USMA, Oussama Chita, verse dans ce même ordre d'idées en déclarant: «Nous devons nous montrer solidaires pour gagner d'abord ce match contre Moderne FC, avant de faire de même face au MC Alger, dans notre prochain derby en championnat». Chita poursuit en indiquant qu' «il faut prendre match par match sans brûler les étapes. Nous sommes sur une série de quatre matchs sans subir le moindre revers dont une rencontre en championnat. Ce sera donc à nous de préserver cette dynamique, même si Future FC ne va pas nous faciliter la tâche, d'autant plus que c'est une équipe très dangereuse qui a été très percutante au match aller chez nous à Alger».

En pensant au derby de lundi

Par ailleurs, il est important de noter que le coach Garrido ne peut compter sur Oussama Chita, Islam Merili et Islam Fettouhi, blessés. Par contre, il pourrait compter sur ses deux joueurs «olympiens», Abdessamed Bounacer et Oussama Berkat qui ont été laissés à la disposition de l'équipe, par le sélectionneur des U23, Yacine Manaâ, pour le match amical de sa sélection face à la Palestine. Par ailleurs, il faut savoir que la Confédération africaine de football (CAF) a désigné un trio arbitral mauritanien, conduit par Abdelaziz Bouh, pour diriger ce match Future FC du Caire face à l'USM Alger. Le directeur de jeu mauritanien sera assisté de ses compatriotes Hamdine Diba (1er assistant) et Youcef Mohamed Mahmoud (2e assistant), alors que Moussa Dio a été désigné 4e arbitre et le Libyen Omar Jomah Abdelssedik commissaire au match. Enfin, et dans l'autre match du groupe A, les Sud-Africains de Supersport United recevront les Libyens d'Al-Hilal Benghazi. Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale. Une victoire donc de l'USMA la propulsera en quarts de finale, dès aujourd'hui au Caire, et lui permettra surtout de bien préparer le derby algérois prévu lundi au stade du 5-Juillet face au MC Alger.