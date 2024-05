Par La JS Kabylie veut faire durer le plaisir à Tizi Ouzou

Les Canaris tenteront ce samedi d'arracher une victoire précieuse sur un adversaire qui a l'habitude de les surprendre sur leur terrain à Tizi Ouzou. Mais cette fois, les camarades de Boualia n'ont pas le choix. Ils doivent arracher les trois points car ils en ont vraiment besoin pour éviter toute surprise de fin de saison. C'est même primordial pour terminer l'année en beauté et marquer leur territoire au stade de Tizi Ouzou où ils ont retrouvé une meilleure solidité.

Aujourd'hui, sur la pelouse du stade du 1er- Novembre, l'explication sera dure. Les deux adversaires veulent repartir avec le butin. Mais un seul pourra l'emporter; faute de quoi, ils vont devoir se partager...les miettes. La rencontre promet du spectacle et il en a toujours été ainsi entre la JSK et le CSC.

Pour ce faire, les Canaris ont bien préparé ce duel qui les oppose à une équipe qui les a souvent battus à plate couture à Tizi Ouzou. Le CS Constantine, lui, vient à Tizi Ouzou pour arracher un bon résultat afin de pouvoir se rapprocher encore davantage du leader. Une mission qui, faut-il le noter, est largement à sa portée d'autant plus que les Canaris sont encore fébriles. Mais cela ne doit pas leur procurer un excès de confiance parce que les Jaune et Vert ont montré de grandes qualités lors des trois dernières rencontres, notamment face à l'USMA. Les camarades de Mouaki peuvent en effet dérouter l'adversaire avec un jeu de plus en plus logique et homogène grâce au travail accompli par le duo Bensafi et Bahloul.

Les deux coachs ont en effet soumis les joueurs à de rudes séances de préparation durant toute la semaine. Avec un groupe au grand complet, Bensafi et Bahloul peuvent mettre l'adversaire dans de très grandes difficultés. Le CSC ne doit pas s'attendre à retrouver l'équipe qu'il a l'habitude de mettre en échec. Bien au contraire, animés d'une rage de vaincre, jamais vue durant les deux dernières années, les Canaris peuvent renverser la table sur leur adversaire grâce à un travail tactique consistant de coach Bensafi. En tout état de cause, l'ambiance est favorable dans la maison JSK, car les joueurs sont entourés de la plus grande attention depuis l'arrivée du président El hadi Ould Ali.

Au chapitre des affaires administratives justement, il convient de souligner que l'arrivée de Hakim Medane est presque acquise malgré le silence encore observé par la direction sur ce point précis. Selon des sources proches du club, ce dernier aurait déjà entamé des démarches en vue du recrutement de plusieurs joueurs. D'autres sources évoquent même des pourparlers avec un coach européen pour lui confier les destinées du club, la saison prochaine. Enfin, les supporters de leur côté sont impatients de connaître les noms des nouvelles recrues. Meddane quant à lui promet un mercato de qualité, à même de permettre à la JSK de renouer avec les titres. Les résultats des prochaines rencontres qui restent à jouer sont plus importants, jugeaient-ils, sur les réseaux sociaux. Finir la saison sans grand bruit et loin de toute mauvaise surprise est la priorité. C'est d'ailleurs ce qui les poussent à être présents en masse sur le terrain comme ils l'ont montré face à l'USMA au stade Nelson Mandela. Ils seront sans doute, ce samedi en nombre pour encourager le gardien Rahmani et ses camarades à se transcender pour arracher la victoire face à la redoutable équipe du CSC.