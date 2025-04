Dans l’autre choc égypto-sud-africain de ce dernier carré de la compétition, la rencontre entre les Orlando Pirates et le Pyramids FC a donné lieu à un scénario identique puisque aucune des deux formations n’a réussi à prendre l’avantage (0-0).

Ainsi, Mamelodi Sundowns et son homologue égyptienne d’Al Ahly (tenante du titre) ont fait match nul (0-0) au terme d’un match très serré et âprement disputé. La manche retour aura lieu vendredi 25 avril au stade international du Caire.

Le vainqueur de cette double confrontation, affrontera en finale, le vainqueur de l’autre demi-finale entre les Sud-Africains d’Orlando Pirates et les Égyptiens de Pyramids FC. Cette rencontre aller jouée en Afrique du Sud samedi, s’est soldée aussi sur un résultat nul de zéro partout.

Un résultat qui arrange certainement l’équipe égyptienne, bien partie pour décrocher son premier billet de l’histoire en finale d’une aussi prestigieuse compétition.

À la lecture des deux résultats, il paraît bien clair, que tout se décidera donc lors des matchs retours prévus le 25 avril 2025, pour ces deux rencontres des demi-finales de la Ligue des Champions d’Afrique. Il va sans dire que compte tenu des résultats des matchs aller, les Égyptiens qui reçoivent chez eux lors du match retour, sont en position favorable pour décrocher leurs tickets en finale, mais rien n’est encore joué, lorsqu’on sait que les deux équipes sud-africaines sont aussi réputées très fortes et performantes à l’extérieur. C’est dire aussi que le suspense demeure entier avant les demi-finales retour.

Enfin, pour rappel, les deux représentants algériens dans cette compétition, en l’occurrence le CR Belouizdad et le Mouloudia d’Alger ont été éliminés précédemment. Le CRB n’a pas pu passer la phase des poules quant au MCA, il a été sorti par Orlando Pirates en quarts de finale par Orlando Pirates (aller : 0-1 et retour :0-0).