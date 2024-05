Le coureur algérien, Ayoub Ferkous, a remporté la septième étape du Tour d'Algérie cycliste (TAC-2024) disputée samedi entre Sétif et Constantine sur une distance de 129.4 km avec la participation de 69 coureurs représentant 16 équipes. Le sociétaire de l'équipe du Centre mondial de l'UCI a franchi la ligne d'arrivée avec un temps de 2h 36m 12sec, devant le Rwandais Uwiduhaye et l'Algérien Youcef Reguigui. (Terengganu - Malaisie), crédités du même chrono.

Au classement général, l'Érythréen Meron Hagos Teshom a conservé le maillot jaune de leader avec 30 secondes d'avance sur l'Algérien Nassim Saïdi de la Team Madar Pro. Dimanche, la huitième étape du TAC-2024, mènera le peloton de Constantine à Skikda sur une distance de 117,4 km.Inscrit au calendrier de l'Africa Tour de l'UCI, le Tour d'Algérie est régi par les règlements de la FAC et ceux de l'Union cycliste internationale. Il est placé sous le contrôle d'un commissaire de course et d'un inspecteur antidopage.