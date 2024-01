Revenu avec de grandes ambitions en Équipe nationale, l’attaquant des Verts, Youcef Belaïli, affiche une grande motivation pour cette coupe d’Afrique des nations. Belaïli qui a longtemps galéré à cause de quelques problèmes personnels avec son club, renaît avec le Mouloudia d’Alger où il a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives. Youcef évoque son retour en sélection et parle aussi des chances de l’EN dans cette 34e édition de la coupe d’Afrique des nations qui se déroule en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. « J’ai beaucoup travaillé depuis le stage de Lomé, je me sens bien physiquement. Depuis le début de la saison, j’ai beaucoup bossé pour pouvoir être retenu pour cette CAN, vous allez voir le vrai visage de Belaïli en Côte d’Ivoire. Il règne une excellente ambiance au sein du groupe, tout le monde est motivé, ça me rappelle celle de la CAN-2019 en Égypte. Les supporters seront derrière nous pour nous soutenir. La main dans la main pour remporter le trophée InchAllah. » Le latéral droit de l’Équipe nationale, Youcef Atal, semble avoir dépassé la crise qui l’avait secoué avant de rejoindre l’Équipe algérienne pour disputer cette coupe d’Afrique des nations. Atal, remis de son procès en France en raison de son soutien aux victimes de Ghaza, est aussi très concentré sur la CAN. Youcef parle de l’esprit de famille qui caractérise le groupe des Verts depuis plusieurs semaines. C’est ce qu’il a notamment déclaré à la veille du début du tournoi : « Nous sommes à la veille de notre entrée en lice dans le tournoi auquel tout joueur aspire à participer. Nous sommes déterminés à aller très loin dans cette compétition. Nous nous sommes bien préparés pour cette CAN, les joueurs sont prêts, on forme une vraie famille. C’est très important de commencer par une victoire, nous devons éviter de tomber dans le piège. Il faut respecter nos adversaires en réalisant un gros match. Je tiens à rassurer nos supporters que nous ferons tout pour leur procurer de la joie. »