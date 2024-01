Sous pression depuis plusieurs semaines, l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a annoncé samedi, après la déroute de son équipe battue à domicile 5-3 par Villarreal, qu’il quitterait le club catalan à la fin de la saison.

«Le 30 juin, je quitterai le club, c’est une décision que j’ai prise avec le président, avec le staff», a déclaré l’ancien milieu de terrain en conférence de presse, alors qu’il avait prolongé son contrat jusqu’en 2025.

«Je pense que la situation mérite un changement de cap et, en tant que Culer (surnom des supporters barcelonais, ndlr), je ne peux pas permettre que cette situation perdure», a-t-il ajouté après la nouvelle contre-performance de son équipe.

Toujours troisième, le champion en titre pointe désormais à dix longueurs de son éternel rival, le Real Madrid (1er), et huit de son étonnant voisin Gérone (2e) et ne conserve qu’un mince espoir de conserver sa couronne.

Xavi, qui a pris ses fonctions en novembre 2021, dans ce qui était sûrement la pire période de l’histoire récente du Barça, a permis l’an dernier à son club formateur de gagner son premier titre de champion d’Espagne depuis 2019.

Alors que Barcelone tente de retrouver de la stabilité sur le terrain et au niveau financier, son équipe multiplie les mauvaises prestations en encaissant beaucoup trop de buts pour rester compétitive.

Éliminé en quarts de finale de la Coupe du Roi, mercredi dernier, par Bilbao en prolongation (4-2), et humilié en finale de la Supercoupe contre son rival madrilène (4-1), le club blaugrana se rapproche dangereusement d’une saison blanche.