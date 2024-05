Le coureur algérien, Yacine Hamza, (Madar Pro Team) a remporté la neuvième et avant-dernière étape de la 24e édition du Tour d'Algérie cycliste (TAC-2024), courue lundi entre Skikda et Annaba (126,5 km) et marquée par une neutralisation de la course au 52e km en raison d'une chute massive au sein du peloton due aux conditions météorologiques.

Déjà vainqueur à trois reprises dans ce Tour d'Algérie 2024, le roi du sprint algérien, Hamza Yacine, signe ainsi son quatrième succès sur le TAC 2024, après ceux obtenus à Skikda (8e étape), Sétif (6e étape) et Sidi Bel Abbès (1re étape), où il s'était encore imposé au sprint devant l'Américain, David Drouin, (Euro Cycling Team) et l'Allemand, Marcel Peschges, (Embrasse The World).

Chute massive au sein du peloton

Après la neutralisation de la course au 52e km, en raison d'une chute massive au sein du peloton due aux conditions météorologiques, les organisateurs ont décidé de reprendre la course réellement à 25 km de la ligne d'arrivée pour désigner un vainqueur d'étape, sans prendre en compte les chronos.

Suite à cette décision, l'Érythréen, Meron Hagos Teshom, a conservé le maillot jaune de leader pour la quatrième journée consécutive.

Les cyclistes algériens ont réalisé un résultat positif lors de la neuvième et avant-dernière étape du Tour d'Algérie 2024, reliant Skikda à Annaba sur une distance de 126,5 km, mais ils ont échoué encore une fois dans leur objectif de reconquérir le maillot jaune et de prendre la tête du classement général du TAC-2024, en raison de la neutralisation de la course pour les causes déjà citées plus haut.

À ce sujet, le vainqueur de la 9e étape de lundi, Yacine Hamza, dira: «Je suis prêt à sacrifier le maillot vert pour soutenir mes coéquipiers, notamment Nassim Saïdi, deuxième au classement général, pour s'emparer du maillot jaune.

Il est certain que les chances de l'Algérie de reconquérir le maillot jaune pour la suite du TAC-2024, restent toujours possibles, notamment grâce à Nassim Saïdi, mais aussi Azzedine Lagab qui pourrait faire pencher la balance en faveur de l'Algérie», dira Hamza qui affiche donc un esprit d'équipe et de solidarité sans faille.

Pour le classement général par équipes, la solide équipe érythréenne, avec ses membres spécialisés en montée, est toujours leader, devant l'équipe allemande, «Embrasse The World», tandis que l'équipe algérienne «Team Madar Pro» est troisième.

Ce mardi, la 10e et dernière étape du TAC 2024, menait le peloton d'Annaba à Guelma avec retour sur Annaba sur une distance de 148,5 km.

Inscrit au calendrier de l'Africa Tour de l'UCI, le Tour d'Algérie est régi par les règlements de la FAC et ceux de l'Union cycliste internationale. Il est placé sous le contrôle d'un commissaire de course et d'un inspecteur antidopage.

Les porteurs de maillots

- Maillot jaune (leader du classement général): Meron Hagos Teshom (Érythrée)

- Maillot vert (meilleur sprinteur): Hamza Yacine (Madar Pro-Team / Algérie)

- Maillot blanc (meilleur jeune): Maekele Milkiyas (Érythrée)

- Maillot à pois (meilleur grimpeur): Awet Aman (World cycling centre Africa)

- Maillot bleu (vainqueur d'étape): Hamza Yacine (Madar Pro-Team / Algérie)

- Maillot rouge (meilleur algérien): Hamza Yacine (Madar Pro-Team / Algérie)

- Maillot orange (coureur le plus combatif): Aiman Cahyadi (Terengganu cycling team).