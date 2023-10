Yahia Chérif Mohamed a été élu nouveau président de la Fédération algérienne de natation (FAN) pour le reste du mandat olympique 2021-2024, lors de l’assemblée générale élective (AGE) organisée samedi à la salle de l’Office du complexe olympique Mohamed Boudiaf d’Alger. Seul candidat en lice pour le poste de président de la FAN, Yahia Cherif Mohamed a obtenu 36 voix oui, 7 non et un bulletin nul, lors des travaux qui ont été marqués par la présence de 44 membres sur les 57 que compte l’assemblée générale de l’instance fédérale.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrahmane Hammad avait décidé le 11 juillet dernier de suspendre provisoirement l’ancien président de la FAN Hakim Boughadou de toute activité liée au sport. Cette suspension a été prise suite à une déclaration faite par Boughadou au cours d’une conférence de presse, tenue lors des Jeux sportifs arabes (JSA-2023), abrités par l’Algérie du 5 au 15 juillet dernier. Il a été radié à vie de toute fonction et activité liées à la natation à partir du 21 septembre.