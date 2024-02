Les cyclistes algériens Zaki Boudar du Club Majd El-Guerrara (seniors) et Abdelhamid Charhabil du Club Ittihad El-Kantara (juniors), ont remporté le Grand Prix du tour cycliste international «Didouche Mourad» dont la dernière étape a été organisée, vendredi soir, sur un parcours fermé au niveau du pont géant Salah-Bey (chef-lieu de wilaya de Constantine). Le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, a donné le coup d'envoi symbolique de cette course, qui constitue la quatrième et dernière étape au programme du Tour cycliste international «Didouche Mourad», marqué par la participation de plus de 50 cyclistes représentant différents clubs algériens, en plus des coureurs des Équipes nationales algérienne et tunisienne.

Le Grand Prix «Didouche Mourad» a également été caractérisé par une concurrence intense entre les coureurs participants et ce malgré un temps froid qui a accru la difficulté de la tâche pour remporter le titre, notamment la nécessité de parcourir la distance globale (7,63 km x 14 tours), équivaut à 106 km. Dans une déclaration à l'APS, le président de la Ligue constantinoise de cyclisme (LCC), Yacine Lafala, a rappelé que les épreuves du Tour international «Didouche Mourad» interviennent dans le cadre du programme de préparation des cyclistes à la coupe d'Afrique, prévue en mars prochain ainsi que les Jeux olympiques 2024 de Paris.

Résultats techniques: catégorie senior

1- Zaki Boudar Majd El-Guerrara (Ghardaïa)

2- Bachir Chenafi Ittihad El-Kantara (Biskra)

3- Al Khasib Silsan, Club Mouloudia d'Alger

Catégorie juniors

1- Abdelhamid Charhabil, Ittihad El-Kantara (Biskra)

2- Hamza Ayman, Club Dély Ibrahim (Alger)

3- Ouassim Ben Mathir, sélection nationale tunisienne.

Pour rappel, l'épreuve de la course en ligne Constantine-Skikda du Tour national de cyclisme le Grand Prix «Didouche Mourad», a été remportée mercredi par les coureurs, Abdellah Ben Youcef (MC Alger) et Ouassim Ben Katheer (sélection nationale tunisienne).

Cette course est la deuxième étape du Tour «Didouche Mourad après le challenge de la course contre-la-montre qui s'est déroulé mardi sur un circuit fermé, à la commune de Didouche Mourad. Les trois premières places du classement de la course en ligne chez les juniors sont revenues respectivement à Ouassim Ben Katheer (sélection nationale tunisienne), Hicham Tamazoult (MC Alger) et Hamza Mohamed Aymen (Dély Ibrahim Club - Alger). Chez les seniors, les trois premières places sont revenues à Abdellah Ben Youcef (MC Alger), Ashraf Amellal (Club Khemis El Khechna - Boumerdès), et Zinedine Kerrar (Club Baraki - Alger).