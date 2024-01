À la suite de la décevante élimination de l'Algérie dès le premier tour de la CAN en Côte d'Ivoire, la quête d'un nouveau sélectionneur s'intensifie après le départ récent de Djamel Belmadi. Parmi les personnalités étudiées par les dirigeants algériens, on trouve Hervé Renard, Vahid Halilhodzic, ainsi que d'autres noms tels que Petkovic et Sampaoli, avec des discussions concrètes en cours.Selon le quotidien L'Equipe, Walid Sadi, le nouveau dirigeant de la Fédération algérienne, a rapidement envisagé Zinédine Zidane (51 ans), dont les liens familiaux avec l'Algérie sont notoires. Malgré l'intérêt marqué par son pays d'origine, l'ancien entraîneur du Real Madrid a décliné l'offre algérienne, tout comme il a récemment rejeté des propositions du Brésil et des États-Unis. En cas d'éventuel retour à la gestion d'une équipe nationale, Zidane a toujours affirmé que sa priorité irait à l'équipe de France.