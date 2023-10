En Belgique, La Dernière Heure rend un bel hommage à Eden Hazard qui a annoncé sa retraite, hier, à l'âge de 32 ans! «Les meilleures choses ont une fin», placarde le supplément sport du média. Globalement, le Belge reçoit beaucoup de soutien et c'est tout le monde du foot qui lui souhaite le meilleur pour sa vie d'après. Même si tout n'a pas été parfait durant sa carrière, notamment son passage au Real Madrid.

Dans ses pages intérieures, El País indique que c'est «la triste fin pour le transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid». On rappelle qu'Hazard avait été transféré pour plus de 100 millions d'euros en provenance de Chelsea en 2019.

En Angleterre, on cherche les raisons de cette retraite si jeune et ce qui est pointé du doigt c'est effectivement son transfert au Real Madrid. Le Daily Mirror rend hommage à la «légende de Chelsea qui se retire». Mais le tabloïd pointe la responsabilité de Zinedine Zidane dans l'échec du Belge au Real: «La carrière d'Eden s'est essoufflée. La star a brillé jusqu'à son transfert à Madrid, où Zidane n'était pas un fan.»