Lorsque la juge l'appelle à travers l'écran de la visio, Dalil G. l'inculpé de violation de domicile, se lève prestement et se met carrément au garde à vous! La magistrate l'invite alors à se rasseoir et débute le procès par un bref rappel des faits qui se sont déroulés le 29 décembre 2020, dans la rue «», cette artère fréquentée de jour comme de nuit, car située en plein centre-ville. «Dalil, voulez - vous dire au tribunal les circonstances dans lesquelles, vous vous êtes trouvé dans la maison de Abdessabour H. Un honnête commerçant qui se lève tôt en vue de ramasser de quoi subvenir à une famille de neuf personnes?», annonce d'emblée la juge. Le détenu gonfle ses joues, avant de répondre avec un accent saccadé que c'est là la volonté d'Allah, en articulant: «Allah ghaleb!» Le procureur demande la parole et s'écrie: «Est-ce là votre façon de répondre à l'honorable tribunal ou est-ce de la provocation?» L'inculpé hésite trois secondes, la juge est visiblement agacée, et décide de l'aider, histoire de gagner du temps: «Monsieur le procureur vous a posé deux questions. Donnez-nous la réponse, svp! Ne faites pas perdre de temps au tribunal, voulez-vous?» Dalil se met dans ses petits souliers. Sa face rougit et vire vite au violet! Il a honte de cracher le morceau, car il a déjà réalisé, imaginé et mesuré la gravité de son acte qui est passible du fameux article 295 (loi 82-04 de février 1982)! Il regonfle ses joues et la jovialité qui le caractérise lorsque tout va bien pour lui, revient, lance sans peur, ni crainte de quiconque: «Madame la présidente, je vais tout vous raconter autour du méfait que j'ai bêtement commis sous l'effet de l'envie. Oui, ce sont l'envie et la cupidité qui m'ont poussé à violer le domicile de monsieur Abdessabour, que j'ai vu à la pharmacie du coin, tirer une liasse de sa serviette. Il a réglé, reçu la monnaie qu'il a remise dans la serviette. Puis il l'a refermée et est reparti! C'est à ce moment-là que j'ai imaginé un plan, car je savais qu'il habitait seul, après le décès de son épouse. Je l'ai surveillé pendant plusieurs jours avant de passer à l'action. Malheureusement, j'ai fouillé le trois pièce-cuisine de fond en comble, je n'ai rien trouvé. Je suis triste car je me suis attaqué à un homme de bien et... Je... -C'est ça! Coupe, calmement la magistrate qui reprochera au cambrioleur l'ingratitude évoquée devant les policiers, durant l'enquête. «En effet, vous aviez reconnu que la victime a été généreuse envers tous les voisins et vous en tête mais alors qu'est-ce qui vous a pris, au point de vous en prendre à un bienfaiteur? Mais alors pourquoi l'avoir malmené en violant son domicile dans lequel vous n'avez absolument rien trouvé de précieux?», tonne la juge qui passe au réquisitoire ficelé du procureur qui réclame sans état d'âme une peine d'emprisonnement ferme de 3 ans. Voilà ce que représente une violation d'un domicile en 2021!!