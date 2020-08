Les conséquences de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus ont provoqué la fermeture définitive d'environ 40.000 établissements d'hôtellerie-restauration en Espagne, selon Hosteleria, organisation patronale représentant le secteur.Ce chiffre représente 13% du nombre total de cafés, bars, restaurants et hôtels d'Espagne, ajoute l’organisation, précisant que ce secteur économique est important dans un pays dont le tourisme représente 12% de son PIB.Les estimations de Hosteleria font état de la fermeture de 65.000 établissements à fin 2020, soit plus de 20% du total. "Les pires prévisions vont se confirmer", a indiqué le président de l’organisation, José Luis Izuel."Il y a très peu de touristes dans les zones de tourisme pur et dur", comme l'archipel des Baléares où moins de la moitié des bars et restaurants avaient rouvert au 13 juillet, a précisé M. Izuel.Le chiffre d'affaires du secteur pourrait être amputé de 50% en 2020 selon l'organisation, qui craint la perte de 900.000 à 1,1 million d'emplois directs et indirects.Pour remédier à cette situation, l’organisation demande que "beaucoup de fonds" provenant du plan de relance européen soit destinés à soutenir le secteur de l'hôtellerie-restauration, qui représente 6% du PIB espagnol et environ 9% de l'emploi