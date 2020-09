Pas moins de 322 candidates se sont présentées dimanche à l’Ecole des cadets de la nation "Chahid Ziad Abdelaziz" dans la wilaya de Sétif, relevant de la 5e Région militaire, pour passer le concours de passage au cycle secondaire au titre de l’année scolaire 2020-2021.En marge de ce concours dont le coup d’envoi a été donné par le commandant de l’Ecole des cadets de la nation de Sétif, le Colonel Abdelwahed Mohamed, le responsable de la cellule decommunication et d’orientation de cette école, le lieutenant, Abbes Kettaf a indiqué que ce concours d’admission au cycle secondaire de l’année scolaire 2020-2021 s’étale sur trois jours avec

322 candidates en lice.Les candidates devront durant cette période se soumettre à un examen médical complet ainsi qu’un examen psychologique en plus de passer un test d’aptitude physique avant de rejoindre l’école.Le lieutenant a, par ailleurs, relevé que l’Ecole des cadets de la nation de Sétif s’impose "des conditions d’admission strictes où seules les élèves dont le niveau scolaire est excellent y sont admises", rappelant que cette école est placée sous la tutelle des ministères de la Défense et de l’Education nationales.Il ajouté que "parallèlement au programme scolaire, les cadettes apprendront les règles de base de la discipline militaire à travers une formation paramilitaire adaptée, conjuguée à un programme complémentaire en éducation physique, civique et morale".Après l’obtention du baccalauréat, elles seront orientées, selon leurs moyennes et les besoins de l’ANP, vers les différentes écoles supérieures militaires, a-t-on encore expliqué.A noter que l’Ecole des cadets de la Nation de Sétif a été inaugurée le 8 septembre 2015 avant d’être baptisée, le 11 mai 2017 "Chahid Abdelaziz Ziad".Elle dispose d'une piscine semi-olympique , d'une salle omnisports, de plusieurs clubs culturels et d'autres infrastructures nécessaires au bon épanouissement des cadettes de la nation.