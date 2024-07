Une prouesse! Pas moins de 184 entreprises artisanales ont été créées dans la wilaya de Mascara durant le premier semestre de l'année 2024. Ces entreprises qui ont contribué à créer plus de 350 emplois permanents sont toutes entrées dans la phase de production. Elles concernent les activités liées aux industries traditionnelles de services avec 78 entreprises et les industries de l'artisanat traditionnel (55), en plus de 51 entreprises dans l'artisanat pour la production de matériaux. 235 certificats de qualification au profit des jeunes qui souhaitent obtenir une carte d'artisan et bénéficier d'un soutien des dispositifs d'emploi et des pensionnaires des établissements de rééducation de la wilaya ayant suivi des formations. Cinq sessions de formation dans les domaines de la pâtisserie traditionnelle, l'esthétique, la coiffure féminine, ainsi que la gestion ont bénéficié à plus de 140 personnes.