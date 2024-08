EducationUSA Algérie adresse ses félicitations à tous les étudiants qui ont récemment obtenu leur baccalauréat. Engagée à soutenir les étudiants dans la poursuite de leurs études supérieures aux États-Unis, EducationUSA Algérie offre des conseils pour les études de premier et de second cycles. Les conseillers d'EducationUSA en Algérie sont des professionnels formés qui offrent des conseils sur les institutions et les programmes d'enseignement supérieur américains accrédités. Ils peuvent être contactés par le biais des médias sociaux et du site web de l'ambassade des États-Unis, où il est possible de prendre rendez-vous avec un conseiller. Le réseau EducationUSA est un réseau mondial de centres de conseil soutenu par le Bureau des affaires éducatives et culturelles (ECA) du département d'État américain. Avec des centaines de centres de conseil dans plus de 170 pays, EducationUSA promeut l'enseignement supérieur américain auprès des étudiants du monde entier en offrant des informations précises, complètes et actuelles sur les possibilités d'étudier dans des établissements postsecondaires aux Etats-Unis, communauté mondiale d'individus bien préparés à contribuer à l'avancement des connaissances et à la compréhension mutuelle.