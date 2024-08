La colère gronde toujours parmi les habitants de la cité SDI à Rouiba. Il y a plusieurs mois, ils nous avaient déjà alertés sur une situation qui n'a pas évolué d'un iota!

Au coeur de cette ville, une cité abandonnée se dresse face au stade semi-olympique, lieu de nombreux événements sportifs.

Outre l'oued mal couvert qui répand des odeurs nauséabondes et attire des moustiques, c'est l'état des bâtiments qui inquiète le plus. Les promesses de rénovation restent lettre morte malgré les fonds disponibles. La démolition des locaux adjacents a laissé des structures endommagées. L'étanchéité des bâtiments est déplorable, menaçant la sécurité des résidents. Les terrasses laissent passer l'eau, et les habitants ont passé l'hiver sous l'eau, craignant l'effondrement de leurs maisons. Malgré de nombreuses demandes, les autorités locales n'ont pas réagi. Les habitants appellent le wali d'Alger, Abdennour Rabehi, à intervenir d'urgence.