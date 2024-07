Les députés turcs ont entamé, hier, l'examen d'un projet de loi visant à réguler l'importante population de chiens errants du pays, un texte vu par ses opposants comme une porte ouverte à une vaste campagne d'euthanasie. «Nous sommes confrontés à une population de chiens errants que l'on ne rencontre dans aucun autre pays civilisé et qui croît de façon exponentielle», a déclaré, mercredi, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, affirmant que «la nation (turque) veut que nous résolvions ce problème». Au coeur des débats, qui devraient s'étaler sur plusieurs jours, une disposition prévoyant l'euthanasie des chiens malades ou de ceux au «comportement négatif», dénoncée par les défenseurs des animaux qui préconisent de les stériliser massivement. Le gouvernement, inquiet d'une augmentation des attaques et des cas de rage dus aux quatre millions de chiens errants officiellement recensés, se défend de préparer une campagne d'euthanasie, affirmant vouloir rassembler ces animaux dans des refuges et encourager leur adoption.