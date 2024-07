Après beaucoup de mois de travaux de rénovation, l'Institut français d'Algérie à Alger-Centre se prépare à rouvrir ses portess! La date vous sera communiquée bientôt avec tout le programme....À cette occasion, l'IFA souhaite célébrer ce jour avec le public. «L'idée est de faire des petites vidéos pour raconter une anecdote, un souvenir peut être une rencontre, un spectacle qui vous a marqué, des photos que vous avez dans nos espaces, votre première lecture à la médiathèque par exemple.. Le champ est ouvert. La vidéo sera projetée le jour de l'inauguration de l'espace IFA à Alger-Centre. Si vous souhaitez participer, vous pouvez nous écrire sur l'adresse mail suivante: [email protected]» peut on lire sur le communiqué de l'IFA. Et d'ajouter: «l'idée est pensée pour une vidéo, mais si vous êtes plus à l'aise en photo ou son, nous pourrions nous adapter». Alors qu'est ce que vous attendez!