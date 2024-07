La chanteuse de musique andalouse Beihdja Rahal est ravie d’annoncer qu’elle sera l’invitée de l’école et l’Association de Musique Andalouse Mezghena de Montréal à l’occasion de leur 10ème année d’existence et ce, le samedi 16 novembre 2024 à 18h30.

Un évènement qui sera organisé en l’honneur de H’mida Kateb, symbole de sauvegarde et de préservation du patrimoine culturel musical. « Avec les élèves de l’école qui vont m’accompagner, et leur professeur Badr Sidou nous vous préparons un programme spécial, avec en priorité, une nouba çanaâ dans sa pure tradition.

Je vous retrouve, chers amis, chers mélomanes et cher public montréalais avec une immense joie » écrit la cantatrice de musique andalouse.