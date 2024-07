Des dizaines de colons sionistes ont pris d’assaut dimanche l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa, dans la ville occupée d’El-Qods, sous la protection de la police d’occupation sioniste, a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa.

Les colons se sont introduits par groupes successifs dans l’enceinte de la mosquée, ont mené des marches provocatrices et effectué des rituels talmudiques dans ses cours, précise Wafa. Par ailleurs, les forces d’occupation ont renforcé leurs mesures militaires dans la vielle ville d’El-Qods, déployé plusieurs de leurs membres aux portes d’Al-Aqsa et imposé des restrictions à l’entrée des fidèles Palestiniens, ajoute la même source.

Troisième lieu saint de l’Islam, la mosquée d’Al-Aqsa subit des actes de profanation au quotidien par les colons et agents de la police sionistes. Ces actes visent à judaïser la ville d’El-Qods, imposer une nouvelle réalité et changer l’identité cultuelle de la ville sainte.