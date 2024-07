L’Iran a décrété la fermeture dimanche des banques et des institutions gouvernementales pour faire face à la vague de chaleur que subit le pays et économiser l’énergie, ont rapporté samedi les medias locaux. «Les banques et autres institutions publiques seront fermées dimanche afin de protéger la santé de la population et d’économiser l’énergie», a indiqué un communiqué du gouvernement diffusé par l’agence officielle IRNA. Les services d’urgence et de secours ne sont pas concernés par cette fermeture. En raison de la vague de chaleur, 225 personnes ont été hospitalisées depuis vendredi, selon le porte-parole des services d’urgence d’Iran, Babak Yektaparast. Le responsable a recommandé aux Iraniens de ne pas sortir entre 11H00 et 17H00 heure locale et d’accomplir leurs tâches indispensables aux premières heures de la journée. Samedi, le gouvernement a fixé à 06H00 l’heure d’ouverture des banques et d’autres institutions et réduit de moitié les heures de travail dans le secteur public. La réduction de moitié du temps de travail a permis au pays d’économiser 1.000 mégawatts d’électricité, a rapporté IRNA. Au moins dix provinces sur les 31 que compte le pays ont subi depuis vendredi des températures dépassant 45 degrés, selon l’agence. Selon IRAN, la vague de chaleur persistera pendant les quatre prochains jours.