L’ANC, parti historique au pouvoir en Afrique du Sud, a exclu hier l’ex-président Jacob Zuma pour avoir mené un parti rival aux législatives de mai, à la suite d’une procédure disciplinaire. Le Congrès national africain (ANC), qui a perdu sa majorité absolue pour la première fois, en grande partie en raison de la défection de Zuma, a déclaré que la conduite de cet ancien pilier de l’ANC était «inconciliable» avec les règles du parti. «Jacob Zuma a activement porté atteinte à l’intégrité de l’ANC et a fait campagne pour déloger l’ANC du pouvoir tout en affirmant qu’il n’avait pas encore rompu», a déclaré le secrétaire général de l’ANC, Fikile Mbalula, lors d’une conférence de presse. Il est donc «exclu» du parti, a-t-il précisé. L’ANC avait déjà suspendu Zuma en janvier, un mois après son alliance avec le tout récent parti Mkhonto we Sizwe (MK). Homme de réseaux et tacticien éprouvé, il a été élu président en 2009. Il a été poussé à la démission par son propre camp, en 2018, après une série de scandales de corruption.