Suite au lâche assassinat qui a visé le chef du bureau politique du Mouvement de résistance islamique « Hamas », Ismail Haniyeh, le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a adressé hier, au mouvement Hamas et au peuple palestinien en lutte ses «sincères condoléances» et sa «sincère sympathie, au peuple palestinien frère et à la famille et aux camarades du martyr». Salah Goudjil a mis en exergue la valeur de Ismail Haniyeh, qui fut le responsable «d’un groupe d’élite de femmes et d’hommes palestiniens courageux, patriotiques et formidables». Le président du Conseil de la nation a rappelé le courage des factions de la résistance palestinienne qui, «passé et présent, ont formé le solide noyau doré de la lutte» pour l’indépendance de la Palestine. «Même si les mots ne suffisent pas encore à donner à ces hommes le respect qu’ils méritent pour leurs grands sacrifices, l’Histoire retiendra leurs noms comme des repères qui guideront les générations dans leurs pas vers l’avenir». Soulignant la grandeur d’âme de Ismail Haniyeh, Salah Goudjil appelle à se souvenir de lui. «Le frère martyr Ismail Haniyeh est issu de la génération des dirigeants pionniers. Ceux qui ont continué la lutte d’avant-garde, filles et fils du peuple palestinien». Issu de «la lignée d’hommes d’honneur, il a été imprégné de cet amour pour la nation qui est la source du patriotisme et des sacrifices», écrit le président du Conseil de la nation. «Il a gravi les marches de la responsabilité et su en être à la hauteur», soutient le deuxième personnage de l’État. «Je m’adresse à vous, à la famille du défunt et à mes frères palestiniens, avec mes plus sincères et chaleureuses condoléances, priant le Dieu Tout-Puissant d’accepter le défunt ainsi que ses deux camarades martyrs en Son Vaste Paradis. « À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»