Le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés Fayçal Mekdad a demandé lundi aux Nations unies d’enquêter et de répondre aux violations et attaques répétées des forces sionistes sur le territoire syrien. Selon l’agence de presse syrienne SANA, M. Mekdad a souligné la coopération et la facilitation continues de la Syrie avec la Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD) sur le plateau du Golan occupé par l’entité sioniste lors d’une rencontre avec Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, en visite en Syrie. Il a également rappelé l’importance du mandat de la FNUOD dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région ainsi que la nécessité d’une intervention des Nations Unies pour «mettre un terme aux actions de l’occupation sioniste contre les habitants du plateau du Golan occupé». Le ministre a aussi réitéré le droit légitime de la Syrie à recouvrer sa souveraineté le plateau du Golan occupé.

Pour sa part, M. Lacroix a salué la coopération et le soutien apportés par le gouvernement syrien, soulignant le rôle des opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans la préservation et la promotion de la paix et de la sécurité internationales.