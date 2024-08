Le parti socialiste français (PS) a condamné jeudi "un tournant diplomatique précipité" face au renforcement du soutien de la France au prétendu plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, rappelant son engagement en faveur du respect du principe de "la libre détermination des peuples"."Le PS condamne un tournant diplomatique précipité et sans concertation avec le Parlement", a-t-il écrit dans un communiqué, soulignant que le parti "attaché à l'amitié franco-marocaine, condamne cette décision unilatérale, prise sans le moindre débat ni concertation avec le Parlement".Il a indiqué, à ce titre, que comme l'ensemble des Français, le parti a découvert "une lettre adressée au roi Mohammed VI à l'occasion du 25e anniversaire de son intronisation, dans laquelle le président de la République prend la décision de reconnaître le plan marocain pour le Sahara occidental".Estimant qu'"aucune urgence ne justifiait une telle annonce au cœur de l'été, à un moment où le gouvernement démissionnaire est censé gérer les affaires courantes", le parti socialiste a affirmé que "le président joue un coup de communication sans vision politique qui s'inscrive dans le temps long"."La diplomatie française ne peut être conditionnée par la visite d'Etat prochaine d'Emmanuel Macron à Rabat", a-t-il soutenu.Le PS a exprimé, à ce titre, "son inquiétude quant aux conséquences et appelle de ses vœux une diplomatie fondée sur l'apaisement et le dialogue", rappelant "son engagement en faveur d'une politique étrangère respectueuse du droit international, des droits humains et de la libre détermination des peuples".Dans une lettre adressée au roi du Maroc, le président français Emmanuel Macron a affirmé considérer que "le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine".Critiquant le renforcement du soutien de la France au plan marocain pour le Sahara occidental, aussi bien sur le fond que sur les circonstances politiques entourant ce geste, la classe politique française s'est indignée de cette décision.Selon le Parti communiste français (PCF), "Emmanuel Macron trahit la position historique et équilibrée de la France sur les droits du peuple sahraoui comme sur les résolutions de l'ONU".Les écologistes ont dénoncé, de leur côté, une décision "trahissant la position historique de la France", qualifiant le pas franchi par la présidence française d'"erreur historique prise par un homme seul, à la tête d'un Etat sans gouvernement, ni majorité".Hadrien Clouet, député de la France insoumise (LFI), a soutenu, quant à lui, que "ce geste précipité en plein jeux olympiques de Paris, contre le droit international, sans débat, est une erreur".